En Europe, une sécheresse aux multiples conséquences

Des journées de fortes chaleurs continuent d'être enregistrées cet été dans plusieurs pays européens. Transport fluvial, production du lait... La sécheresse continue d'avoir un impact de nombreux secteurs.

Publicité Lire la suite

En Angleterre, une large partie du territoire est officiellement en état de sécheresse. Le Conseil national a fait grimper le niveau d’alerte, jusqu’ici placé à « temps très sec ». Cette mesure, déclarée pour la première fois depuis 2018, concerne de vastes zones incluant Londres. Dans une large partie de l’Angleterre, il n’a pas plu depuis des semaines, et l’herbe des parcs est jaunie par le soleil, rapporte notre correspondante à Londres, Emeline Vin. Annoncée à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par l'agence environnementale, cette mesure intervient en pleine vague de chaleur au Royaume-Uni, la deuxième de l'été, dans un pays peu habitué aux températures élevées. Selon les scientifiques, ces épisodes vont se multiplier, s'allonger et s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique.

Une alerte orange « chaleur extrême » est en cours depuis jeudi sur la quasi-totalité du sud de l'Angleterre et une partie du Pays de Galles. « C’est surtout une reconnaissance de la gravité de la situation, commente Jamie Hannaford, hydrologue, interrogé par la BBC. L’agence environnementale et les fournisseurs d’eau s’y préparent depuis un moment : les rivières sont exceptionnellement basses à travers le pays, et juillet a été le plus sec depuis le début des relevés, en 1836, dans plusieurs régions. C’est vraiment un été extrême. » Si le record absolu de 40,3°C atteint le 20 juillet ne sera pas égalé, des températures allant jusqu'à 35°C sont attendues vendredi, et même 36°C pendant le week-end.

Les fournisseurs d’eau peuvent interdire l’utilisation des tuyaux d’arrosage, mais aussi le lavage des voitures ou encore le remplissage des piscines pour les particuliers, c’est le cas dans plusieurs régions du sud et de l’est. L'un des opérateurs du réseau de distribution d'eau, Yorkshire Waters, a annoncé une telle mesure à partir du 26 août, rejoignant ainsi plusieurs autres compagnies du pays.

Mais plus que les consommateurs, ce sont les institutions qui sont visées par l’alerte : « Mes équipes au sein de l’agence environnementale et moi allons davantage surveiller les zones en stress hydrique, explique John Curtin de l’Agence environnementale. Nous allons par exemple pomper de l’oxygène dans certaines rivières pour faire grimper les niveaux pour les poissons. Nous modifions aussi notre approche. Il faut voir cela comme un avertissement, cet été n’est pas un été normal et nous devrions tous repenser de manière responsable notre consommation d’eau. » Il faudra plusieurs mois et un automne fort pluvieux, selon les météorologues, pour sortir de l’état de sécheresse en Angleterre.

► À lire aussi : Face à la sécheresse, les pays de l'UE appelés à réutiliser leurs eaux usées

Le transport fluvial menacé par la baisse du niveau du Rhin

Le niveau du Rhin au point de mesure de Kaub en Allemagne, une référence utilisée pour juger sa navigabilité, est tombé vendredi sous le niveau de 40 centimètres, considéré nécessaire pour une grande partie du transport fluvial. La perspective d'un arrêt partiel du trafic sur ce fleuve parmi les plus fréquentés du monde constitue un nouveau casse-tête pour l'industrie allemande, déjà éprouvée par la crise du gaz russe et la flambée des prix de l'énergie dans la foulée de la guerre en Ukraine.

La jauge, à environ 30 kilomètres au sud de Coblence, est tombé à 38 centimètres en début de soirée et devrait continuer à baisser vers 35 centimètres d'ici lundi, selon les données et prévisions de l'autorité fédérale des voies navigables. Sous 40 centimètres, « nos péniches ne pourront plus naviguer sans danger et, pour des raisons de sécurité, nous devrons interrompre en grande partie notre navigation sur le Rhin supérieur et moyen », a prévenu vendredi sur son site la compagnie de transport Contargo, relevant qu'aucune amélioration n'était à attendre rapidement.

Environ 4% du fret est transporté par voie maritime en Allemagne, y compris sur le Rhin, qui prend sa source en Suisse pour traverser plusieurs pays dont la France et l'Allemagne avant de se jeter dans la mer aux Pays-Bas. Le fleuve a regagné en importance ces derniers mois car, pour réduire sa dépendance, en particulier du gaz russe, l'Allemagne veut davantage se tourner vers le charbon. Or, les grandes centrales électriques se situent principalement dans le pourtour rhénan, fleuve clé pour leur approvisionnement.

Les plus grandes entreprises allemandes ont déjà prévenu que de fortes perturbations du trafic fluvial pourrait porter un nouveau coup à une économie déjà en proie à des difficultés logistiques. La sécheresse de 2018, qui avait vu la profondeur de référence du Rhin à Kaub descendre jusqu'à 25 centimètres en octobre, avait amputé le PIB allemand de 0,2% cette année-là, selon Deutsche Bank Research.

En fonction de la baisse des niveaux, si on n'arrive plus à passer certains secteurs, mécaniquement ça conduit à un arrêt de la navigation parce que les bateaux ne pourront plus passer dans ces secteurs-là Le fret sur le Rhin impacté par la sécheresse

En France, les éleveurs craignent une pénurie de lait

Les éleveurs de vaches en France sont très inquiets de la sécheresse qui fait rage dans le pays. Les syndicats agricoles craignent carrément une pénurie. Ce qui aurait des conséquences bien au-delà des frontières : le pays est le deuxième exportateur européen. Presque la moitié du lait est exporté. D'ailleurs le prix du lait augmente. Il avoisine en ce moment les 78 centimes dans les rayons français.

Il y a un impact direct sur la production laitière, car cela représente une diminution de 2 à 3 litres de lait par vache et par jour sur l’ensemble du troupeau. Cela me fait 120 litres en moins par rapport à d’habitude, valorisé à 42 centimes le litre de lait. Les conséquences de la sécheresse sur la production laitière dans l'est de la France Théo Renaudon

► À lire aussi : France: nouveau pic de chaleur et accentuation de la sécheresse

Un manque de pluie qui satisfait au contraire les viticulteurs belges

Si la sécheresse fait des ravages dans certaines cultures, ce n'est pas le cas pour le secteur viticole belge. Contrairement aux vignes françaises qui souffrent énormément, le manque de pluie satisfait les vignerons et les viticulteurs belges. La sécheresse est bien là, mais les températures restent cantonnées sous les 40 degrés pour un temps idéal au développement des vignes. 2022 devrait donc être un excellent cru.

L'année passée, on a eu beaucoup d'humidité, on a été sujet au mildiou, mais aussi au gel alors que ça n'a pas été le cas cette année Les effets de la sécheresse sur les vignobles belges Jean-Jacques Héry

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne