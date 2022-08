Pollution de l'Oder: une algue pourrait être responsable de l'hécatombe de poissons

Des milliers de poissons morts ont été retrouvés sur les berges de l'Oder depuis quelques jours. © Frank Hammerschmidt/dpa via AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des milliers de poissons ont été retrouvés morts ces derniers jours dans l'Oder, un fleuve entre l'Allemagne et la Pologne. L’Oder est un fleuve d’Europe centrale d’une longueur totale de 854 km. Depuis, les scientifiques tentent de trouver la cause de la mystérieuse hécatombe et semblent avoir trouvé une piste.