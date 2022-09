Un ferry garanti sans émission de particules mis à l’eau à Marseille, une première

Présentation du navire Piana le 31 janvier 2012 à Bastia, en Corse. La compagnie française La Méridionale, propriétaire du Piana, transporte par voie maritime des passagers et des véhicules entre la Corse et la France continentale.

Ce lundi 5 septembre, un premier ferry « zéro particule » est remis à l'eau à Marseille, direction la Corse. Ses moteurs désormais équipés de filtres permettraient l'élimination de la quasi-totalité de ses rejets d'échappements.

C’est une réussite technologique pour un secteur très polluant, celui du transport maritime et la compagnie de ferry La Méridionale en est fière : le Piana est remis à l'eau ce lundi après une campagne de travaux pour le rendre moins polluant. Il est désormais présenté comme le premier navire au monde « zéro particules ».

Un enjeu de taille, car ces bateaux utilisent du fioul lourd, un carburant qui a l'avantage d'être bon marché mais l'un des plus « sales » au monde. Et après les Caraïbes, c’est la Méditerranée qui est la plus touchée par cette pollution au fioul lourd utilisé par les navires.

Avec l'installation de filtres sur les moteurs du Piana, La Méridionale estime ainsi que 99% des émissions d’oxyde de soufre seront capturées et promet l'élimination de 99,9% des émissions de particules fines et ultrafines.

Le Piana veut montrer l'exemple

Ce gain est essentiellement visible à quai, les ferrys et autres bateaux de croisières y laissent en effet tourner leurs moteurs pour recharger leurs batteries électriques, une pratique très émettrice, notamment en oxydes d'azote. Elle contribue grandement à la pollution atmosphérique des villes portuaires et avait été particulièrement relevée pendant la pandémie de Covid-19 : les bateaux, pourtant à l'arrêt, continuaient à faire tourner les moteurs pour avoir de l'électricité.

Des projets sont en cours, à Marseille notamment, pour électrifier les quais afin que les bateaux puissent s'y brancher (une opération prévue d'ici 2025), et là aussi le Piana veut montrer l'exemple puisqu'il est équipé depuis 2017 d'un dispositif lui permettant de couper ses moteurs lors de ses escales.

