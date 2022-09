World Clean Up Day: une journée pour sensibiliser au tri des déchets

Reportage

Les bénévoles du World Clean Up Day réunis devant l'arche de la Défense, le jeudi 15 septembre. Virginie Guérin, la co-présidente, au centre. Trois doigts brandis pour former le "W" de leur slogan : "We Want a World Without Waste" (Nous voulons un monde sans déchets).

Pour la journée mondiale du nettoyage de la planète ce samedi 17 septembre, plus de 2 200 initiatives s'organisent à travers toute la France pour ramasser les déchets près de chez soi. À l’origine de ces projets, le collectif World Clean Up Day. L’objectif : promouvoir une journée festive et pédagogique autour de l’environnement, tout en sensibilisant au recyclage et au tri des déchets. Reportage lors de l'opération ramassage à l’arche de la Défense.

« Vous vous êtes un peu échauffés ? Parce que mine de rien, on fait du sport, on se baisse, donc faites attention au dos et à bien fléchir les genoux. Bonne chasse ! » Le sourire au lèvre, Virginie Guérin accueille les différentes entreprises venues participer à l’opération de ramassage de déchets lancée par son association, World Clean Up Day. Au pied de l’arche de la Défense ce jeudi matin, les groupes de salariés défilent devant le stand du collectif et de deux organismes spécialisés dans le recyclage des mégots, Cy Clope et Alcome.

« À la fin de votre collecte, remplissez bien les mégots que vous avez récupérés dans notre seau, parce qu’on va être comparés avec les autres entreprises du parvis, donc il y a un peu de compétition. Et veillez à bien faire le tri entre les déchets recyclables et ceux non-recyclables ! », conseille un responsable à son équipe. Munis de sacs poubelles, de pinces de ramassage et de gants, les petits groupes s’éparpillent ensuite de chaque côté de la place pour couvrir le plus de zones possibles.

À l’origine, World Clean Up Day voit le jour en 2008 en Estonie. Virginie devient la co-présidente de la branche française du collectif à sa création en 2017. Avec sa famille zéro déchet et sa propre start-up portée sur le tri des biodéchets, la fondatrice de l’association, déjà largement sensibilisée aux questions environnementales, s’est donnée pour mission d'administrer la plateforme qui répertorie les 2200 actions planifiées en France entre mercredi 14 septembre et dimanche 18 septembre. « Récupérer un déchet par terre pour le mettre à la poubelle, c’est un geste tout simple. Mais plus on se penche et plus on ramasse des ordures, plus on commence à se poser des questions », indique-t-elle.

Après plusieurs heures, les participants ramènent leurs sacs remplis de déchets au stand. © Louise Huet / RFI

Passer par les entreprises pour mobiliser des citoyens

Le collectif espère encourager les directions des entreprises à réfléchir à une gestion plus durable et plus écologique, en faisant participer à la fois salariés et dirigeants. « Si on sensibilise le citoyen dans son milieu professionnel, alors ça aura un impact dans le fonctionnement de l’entreprise en elle-même », assure Virginie Guérin. Cette urbaniste attend beaucoup de cette 5e édition du Clean Up Day, pensée dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète le samedi 17 septembre.

Ce n’est pas un hasard si autant de grandes entreprises ont répondu présent au rendez-vous posé par l’association. Les sociétés de plus de 500 employés doivent établir le bilan carbone de leurs activités tous les quatre ans, accompagné d’un plan pour les réduire. À partir de 2023, ces réglementations doivent s’élargir à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. De quoi motiver à adopter une meilleure transition écologique. « C’est possible qu’aujourd’hui certaines entreprises viennent faire cette opération ramassage pour se donner bonne figure. On condamne cette forme de greenwashing, mais ça peut rester bénéfique si l’action ponctuelle fait changer la façon de voir des salariés », soutient Tanguy Lahaye, ambassadeur Île-de-France du collectif.

L'organisme Cy Clope récupère les mégots pour les recycler. © Louise Huet / RFI

Un mégot pour 500 litres d’eau polluée

Inciter à participer, et surtout éduquer. Sur leur stand, un prospectus informe qu’un mégot jeté équivaut à 500 litres d’eau polluée. Pour cause, 2000 toxiques sont présents dans un seul mégot, qui se répandent dans les sols et dans les rivières quand l’eau de pluie ruisselle. A côté des prospectus, Cy Clope et Alcome offrent donc la solution écolo : des cendriers portatifs.

Patrick, prêt pour collecter des déchets. © Louise Huet / RFI

En discutant avec les bénévoles de World Clean Up Day, Patrick découvre tous les effets que peuvent avoir les ordures sur la biodiversité. Cet étudiant est le seul venu spontanément participer à la collecte. Seau à la main, il s’aventure d’un pas déterminé vers la gare au bas de l'arche. « Je devais aller prendre le métro, mais j’ai vu un autre groupe en train de le faire. Je leur ai dit “bonne chance” et ils m’ont dit de les rejoindre, donc c’est ce que je fais. » Lui-même fumeur, Patrick avoue vouloir rompre avec l’habitude de jeter ses cigarettes sur le bitume. « Faire le choix de prendre un seau, enfiler des gants et ramasser des clopes, j’espère que c’est une image qui peut marquer les autres passants et les dissuader eux-même de jeter des choses. »

Des petits gestes loin d’être insignifiants

Théo, Charles et Baptiste scannent les bords des dalles qui entourent l’arche. Théo bondit en voyant un mégot délaissé au sol. Comme beaucoup d’autres participants ce jour-là, les trois jeunes hommes font déjà très attention au recyclage dans leur quotidien. « Je suis déjà sensible à tout ça. Mais je trouve qu’en commençant à le faire sur le temps de travail, ça permet de le faire ensuite dans sa vie privée. »

Théo passe minutieusement ses mains dans les interstices pour trouver des détritus. © Louise Huet / RFI

Pendant que d’autres partent à la chasse, certains reviennent déjà avec des sacs remplis à ras bord de détritus. « T’imagines ceux qui font ça tous les jours ? », lance un salarié à son collègue. Les bénévoles de Cy Clope récupèrent les bouts de cigarettes pour peser la récolte de chaque entreprise avant d’inscrire leur poids dans un inventaire. « Je ne devrais pas le dire, mais on a été surpris de récupérer autant de mégots devant le Ministère de la Transition écologique ! », plaisante une salariée avec ses collègues.

L’année dernière, l’association a décompté 158 000 personnes mobilisées à travers toute la France. Un résultat minime face à leur objectif de mobiliser 5% de la population française. Mais l’association World Clean Up Day ne désespère pas. Leur prochain projet : le Digital Clean Up Day prévu le 18 mars 2023, pour redonner une seconde vie à ses équipements numériques et nettoyer ses données.

Quelques chiffres autour de cette journée mondiale World Clean Up Day est un mouvement civique mondial né en 2008 et coordonné par l'association estonienne pour la protection de l'environnement, Let's Do It World. Selon les chiffres de l'organisme, 8,5 millions de personnes du monde entier ont participé à cette journée en 2021, réparties dans 191 pays. En tout, 53 000 tonnes de déchets ont été ramassées la même année. L'Indonésie est le pays qui a rassemblé le plus de citoyens autour de l'initiative, avec près de 23 millions de personnes mobilisées en quatre ans. En France, seulement 0,3% de la population a pris part à l'opération de nettoyage depuis 2018, soit 760 000 personnes, notamment concentrées autour des côtes et des littoraux du pays.

