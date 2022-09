Madagascar: corruption et trafic mettent en danger la tortue étoilée, une espèce en danger

À Madagascar, l’association Transparency International a fait, à l’occasion d’un atelier, ses propositions pour lutter contre le trafic des tortues étoilées ou radiées et la corruption qui y est liée. Ces tortues sont une espèce endémique du sud de l’île, l’une des plus menacées au monde. Elles sont classées « en danger critique d'extinction » sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) depuis 2008.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laure Verneau

Après sept mois d’enquête, 24 risques de corruption ont été identifiés sur toute la chaîne de valeur de la tortue radiée. Pour Fara Andriamparany, chargée de projets Environnement à Transparency International, du braconnage en passant par le transport ou même la traduction des trafiquants au tribunal, la corruption est présente à chaque étape, et souvent jusqu’à la transmission des tortues saisies à la justice. « C’est ce qui nuit à leur conservation », ajoute-t-elle.

Les pots de vins, le trafic d’influence, les abus de pouvoir sont les actes les plus répertoriés par l’enquête. Les tortues radiées juvéniles sont prisées pour la domestication et la médecine dans le sud de Madagascar, d’où les bêtes sont originaires. On consomme leur viande dans certaines zones.

Un risque de disparition d'ici 5 à 10 ans

Autrefois très abondante, elle se fait maintenant beaucoup plus rare. Pour Fara Andriamparany, il faut pouvoir tracer numériquement les bêtes et établir un double contrôle à chaque étape, par deux entités différentes, ainsi qu'obliger à un rapport systématique pour éviter ces risques de corruption.

D’après l’Union internationale pour la conservation de la Nature (UICN), la tortue étoilée pourrait totalement disparaître d'ici 5 à 10 ans. Il n'y a pas de décompte du nombre de tortues radiées. Entre 2000 et 2014, un rapport de Traffic, un programme conjoint de WWF et de l’IUCN pour lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages, montraient que 11 363 tortues radiées avaient été saisies. Plus récemment, en avril 2018, c’est plus de 10 000 tortues ont été saisies en une seule opération près de Tuléar, au Sud-Ouest de la Grande Île.

