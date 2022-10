Environnement: des ONG pointent les risques du projet d'oléoduc de TotalEnergies en Tanzanie

On parle d'un méga projet pétrolier avec un oléoduc qui sera chauffé à 50 degrés et qui fera plus de 1 500 kilomètres de long. Il traversera de nombreux espaces protégés, comme le bassin du Lac Victoria, la plus grande réserve d'eau douce en Afrique, et tout cela pour aboutir au port de Tanga, en Tanzanie, et là on se retrouve avec un port pétrolier au milieu d'une biodiversité marine protégée, avec des risques de marée noire, car cette zone est soumise à des risques de tsunami. Des scientifiques et des experts le disent aussi, ils ont étudié les études d'impact de Total et qui disent qu'en fait il est sur qu'il y aura des fuites et que les mesures prévues par Total sont totalement insuffisantes. On parle aussi du risque climatique : dans ses études d'impact, Total prend en compte moins de 2% des émissions de gaz à effet de serre qui seront liées à ce projet EACOP.