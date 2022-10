Pesticides: des ONG et des députés menacent l'État de poursuites

Aspersion de pesticide dans un champ agricole français, en 2017. AFP - PHILIPPE HUGUEN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

25 organisations et 23 députés de l'opposition demandent au gouvernement de réviser la procédure qui permet de dire si un pesticide est toxique avant sa mise sur le marché. Ils estiment en effet que les tests ne sont pas assez poussés et ne respectent pas les règles européennes. Si l'État ne révise pas ces procédures scientifiques, les ONG et les députés déposeront un recours devant le Conseil d'État