WWF alerte sur l'impact grandissant du changement climatique sur la biodiversité

Le WWF publie son état des lieux de la biodiversité mondiale et de la santé de la planète. Le rapport « Planète vivante » qui est publié tous les deux ans. Les populations de vertébrés étudiés par l'ONG depuis plusieurs décennies - poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles - ont chuté de 69% en moyenne entre 1970 et 2018. Les causes principales de cet effondrement sont l'extension des surfaces agrociles et la déforestation, ainsi que la surexploitation des espèces. Et de plus en plus, le changement climatique affecte la nature.

Les tortues luth, les plus grosses tortues marines au monde étaient encore des milliers à venir pondre sur les plages de Guyane il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles ne sont qu'une petite vingtaine.

« La principale cause jusqu'à présent, c'était la pêche illégale, avec les tortues qui se prennent dans les filets, pointe Arnaud Gauffier, en charge de la conservation au WWF France. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le changement climatique est en train de prendre une place prépondérante en termes de menace sur cette tortue liée à l'érosion des plages. Donc les tortues ne trouvent plus de sites de ponte. D'autre part, il y a l'augmentation de la température du sable puisque plus les sables chauds et plus on a de chance d'avoir des tortues femelles, ce qui fait que l'espace n'est plus en capacité de se reproduire. »

Déforestation, bétonisation, surpêche, pollution et désormais, avec le changement climatique, nos modes de vie affectent toujours plus les animaux qui nous entourent, comme l’éléphant en Afrique.

« Il y a toujours un fort braconnage sur les éléphants, même si celui-ci s'est ralenti, il y a la compétition avec les populations locales pour les espaces, explique Arnaud Gauffier. Donc étant donné que les éléphants ont peu de place aujourd'hui pour migrer, pour se nourrir, ils viennent souvent détruire des récoltes et donc en mesure rétorsion sont abattus par des paysans locaux. Et puis le changement climatique qui modifie le régime des pluies, en particulier pour l'éléphant de savane qui a de plus en plus de difficultés à s'alimenter. »

Un éléphant de savane, photographié en mars 2020 dans le parc national Kruger, au nord-est de l'Afrique du Sud. © AP - Jerome Delay

La population des éléphants de forêt a chuté de 86% en 30 ans, celle des éléphants de savane a diminué de 60%, mais la situation n'est pas irréversible, selon lui. « On peut avoir des populations qui se rétablissent assez rapidement lorsqu'on laisse un peu d'espace lorsqu'on crée une aire protégée, lorsqu'on limite certaines pollutions. » Comme avec le gorille des montagnes ou le thon rouge en Méditerranée. « Le thon rouge, qui était quasiment éteint au début des années 2000, on a réussi à mettre en place des quotas qui ont été imposés. Aujourd'hui, le thon rouge va beaucoup mieux, on est presque à deux doigts de rouvrir la pêche commerciale du thon rouge en Méditerranée. »

Mais si on ne parvient pas à limiter la hausse des températures à +1,5 degré, le changement climatique deviendra la principale cause de perte de biodiversité, insiste le responsable au WWF France. « Le scénario catastrophe, c'est l'emballement du changement climatique combiné à une rapacité de l'espèce humaine qui est pas du tout régulée, donc à plus 4° on estime que dans certaines parties du monde, on aurait 75% des espèces qui seraient à risque de disparition. »

Et c'est toute notre capacité à pouvoir nous nourrir dans le futur qui est menacée, prévient-il. Il est donc urgent de mieux protéger et restaurer la nature mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique.

