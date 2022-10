France: les dépenses climat en nette hausse, mais insuffisants pour les objectifs

L'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) publie ce vendredi son analyse des dépenses en la France en matière de climat. 84 milliards d'euros ont été investis l'année dernière pour la transition énergétique par les ménages, les entreprises, l'État et les collectivités territoriales. C'est 18 milliards d'euros de plus que l'année précédente. Mais cela reste insuffisant pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre.

Rénovation du bâtiment, voitures électriques, pistes cyclables ou encore installations d'éoliennes et de panneaux solaires... Les dépenses climat en France ont bondi l'année dernière. Une bonne nouvelle pour Hadrien Hainault directeur de projet à l'Institut de l'économie pour le climat, même s'il y a des bémols :

« Ces investissements restent insuffisants. Nous estimons, d'après des scénarios climat, que pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, il faut accroître les investissements de l'ordre de 20 à 30 milliards d'euros par an. »

Surtout cette hausse risque de ne pas se confirmer l'année prochaine estime Damien Demailly, le directeur adjoint de l'Institut : « Ces investissements ont été tirés par le plan de relance du gouvernement qui avait été lancé à l'occasion du Covid et qui avait consacré plusieurs milliards, voire même dizaines de milliards, et ce plan de relance va arriver à échéance très rapidement, donc on se pose des questions pour la suite. »

Le think tank estime aussi que les investissements en terme d'énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, principaux émetteurs de gaz à effet de serre, restent élevés, à 62 milliards d'euros l'année dernière. « Ils ont cependant diminué depuis deux ans, depuis la crise sanitaire et c'est plutôt une bonne nouvelle », tempère Hadrien Haineault.

L'objectif est de diviser par deux ces investissements fossiles d'ici 2030 et de les ramener à 0 d'ici 2040.

