Le bateau-laboratoire Tara de retour en France après deux ans en mer

Après près de deux ans en mer et 70 000 kilomètres parcourus dans l’Atlantique Sud et le Pacifique Sud pour étudier les micro-organismes marins, le navire scientifique Tara a regagné samedi 15 octobre son port d’attache à Lorient, dans l’ouest de la France.

De notre envoyée spéciale à Lorient,

Plusieurs milliers de personnes se sont pressées sur les quais du port de Lorient pour applaudir Tara samedi 15 octobre. Au son des cornes de brume, le bateau-laboratoire, emblématique de la recherche scientifique sur les océans, a plié les voiles et accosté peu avant 16h.

Une joie de rentrer à la maison pour les marins qui se sont relayés à bord pendant vingt-deux mois : « On vient juste d’amarrer le Tara, c’est chouette, c’est un retour à la maison », se réjouit Samuel Audrain, l’un des deux capitaines du navire scientifique. Mais c’est aussi de l’émotion pour les scientifiques qui y ont travaillé en Antarctique, au large du Chili, du Brésil ou encore face aux côtes ouest-africaines.

Sur le pont arrière, le treuil océanographique s’est arrêté, mais pendant des mois, il a déployé les filets à plancton ou la rosette de bouteilles pour prélever des milliers d’échantillons marins.

Plus de 25 000 échantillons récoltés prêts à être étudiés

Au large de l’Argentine, la chercheuse Flora Vincent s’est par exemple intéressée à un bloom, une concentration de phytoplancton telle qu’elle donne une coloration à l’eau visible par satellite. « Notre but était vraiment de comprendre combien de cellules vont être infectées par des virus, combien vont être mangés par des prédateurs, combien vont mourir de mort naturelle pour vraiment se rendre compte qu’un bloom est un organisme presque vivant. »

Le travail commence donc à peine puisque les 25 000 échantillons de virus, bactéries, phyto ou zooplancton vont partir pour être étudiés en laboratoires. « Dans mon laboratoire, on va faire plein d’extractions, on va extraire l’ADN, on va essayer de voir la vie qu’il y a sur ces plastiques et en même temps, on caractérise chimiquement chaque morceau de plastique qui a été prélevé », explique Jean-François Ghiglione, qui travaille sur la vie qui se forme sur les micro-plastiques rejetés dans l’océan.

Emma Rocque, microbiologiste de l’Université du Cap, est pressée de récupérer les échantillons prélevés au large de la Namibie. « On a vu des diatomées d’un millimètre, c’est gigantesque », s’enthousiasme-t-elle à propos de ces micro-algues brunes dont ses équipes vont désormais séquencer l’ADN.

De son côté, le bateau, lui, va passer quelques mois au chantier de Lorient avant une nouvelle mission, au printemps, sur le littoral européen.

