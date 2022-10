Egypte: à un mois de la COP27, campagnes de communication sur les enjeux climatiques

COP27

L’Égypte s’apprête à accueillir du 6 au 18 novembre la COP27 dans la cité balnéaire de Charm el-Cheikh dans le Sinaï. Pour marquer son engagement pour le climat, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives locales pour sensibiliser les Égyptiens.

Place Talaat Harb en plein cœur du Caire. Tout est couvert de neige. Les rares passants sont emmitouflés comme pour une expédition polaire et des chiens de traineau traversent la place. Toujours dans une rue du centre-ville, une mère et ses deux enfants sortent d’un immeuble années trente, leur cartable sur le dos. Ils s’apprêtent à aller à l’école. Et c’est une barque à rames qui vient les prendre, car les eaux lèchent le trottoir. Au pied de la citadelle du Caire, cette place forte en hauteur, des familles profitent de la plage et de la mer.

La vulnérabilité de l'Égypte en images

La voix off de ces publicités gouvernementales qui tournent en boucle à la télé et sur Internet explique qu’il faut agir contre le changement climatique pour éviter la catastrophe, raconte le correspondant de RFI au Caire, Alexandre Buccianti. Le gouvernement a aussi pris des initiatives plus concrètes et a réduit l’éclairage des rues. Ça permet de consommer moins d’électricité et de polluer moins, mais aussi d’exporter le gaz économisé par les centrales aux Européens.

Les responsables dénoncent aussi les voitures vieilles de plus de vingt ans. Elles sont accusées de polluer. Et comme par hasard, elles ne passent pas le contrôle technique même si elles sont en parfait état. Les responsables parlent aussi de remplacer les tuktuks, ces taxis du pauvre et du paysan, par des véhicules électriques. Irréaliste selon des experts.

De son côté, l’Église copte a signé un protocole avec le ministère de l’Environnement en vue de coopérer pour répandre une plus grande sensibilité au changement climatique. Le pape Tawadros II a donc appelé les églises et les fidèles à réduire par tous les moyens leur consommation d’électricité en réduisant l’éclairage et la climatisation. Un concours a aussi été lancé entre les églises des divers évêchés pour planter des milliers d’oliviers et de mûriers dans toute l’Égypte.

Quid des droits humains ?

À un mois de la 27e conférence de l'ONU sur le climat, rendez-vous crucial pour les enjeux environnementaux, beaucoup dénoncent le battage médiatique et l'absence de préoccupation autour du respect des droits humains. Dans une interview avec le Guardian, Richard Pearshouse, directeur de l'environnement à Human Rights Watch dénonce le fait que des écologistes indépendants soient réduits au silence. « Les droits de l'homme contre l'action climatique est un faux débat, ce n'est ni l'un ni l'autre. Nous avons besoin de gens dans la rue, d'écologistes indépendants et de militants des droits de l'homme, de litiges stratégiques et de tribunaux indépendants pour générer des changements », a déclaré Pearshouse.

Près de 200 pays se réuniront du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh et se pencheront sur les changements climatiques qui affectent sévèrement les pays de l'hémisphère Sud et plus particulièrement l'Égypte, un des pays africains les plus menacés.

