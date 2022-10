Réchauffement climatique: l'Himalaya de plus en plus dangereux pour les alpinistes

Des accidents mortels à répétition ont eu lieu ces dernières semaines sur le toit du monde. Au Népal, de nombreux grimpeurs sont morts dans des avalanches en essayant de grimper le mont Manaslu, l’un des pics à plus de 8 000 mètres de la chaine de l’Himalaya. Une série dramatique qui pourrait être due au réchauffement climatique, selon les professionnels du secteur.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial au Népal, Sébastien Farcis

Au début octobre, la nature s’est déchainée sur le toit du monde : en six jours, des avalanches à répétition ont tué trois grimpeurs et en ont blessé treize autres. Tous essayaient de monter jusqu’au sommet du mont Manaslu, une expédition qui a connu un record d’affluence cette année. Mais ils ont été surpris par des précipitations intenses, inhabituelles à cette saison.

Pour les vétérans népalais de la montagne, comme Raj Gyawali, propriétaire de l’agence de trek Social Tours, à Katmandou, cela est un signe du réchauffement climatique. « Ce que nous disons tous, c’est que ça y est ! Le 1 degré de réchauffement montre maintenant ses résultats. Et les précipitations sont devenues folles en octobre. Donc, je pense qu’il faut décaler les ascensions. Avant, la saison allait de septembre à novembre. Maintenant, il ne faudrait plus venir qu’à la fin octobre et finir plus tard. Sinon, ça ne marchera pas, et nous devrons partir secourir les grimpeurs comme cette année. »

Les montagnes de l’Himalaya se réchauffent plus vite que le reste de la Terre. Selon une récente étude, elles devraient perdre un tiers de leur glace d'ici à la fin du siècle, ce qui rend ces sommets encore plus instables et périlleux.

►À lire aussi : Inde : « tsunami des montagnes » catastrophique dans l'Himalaya

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne