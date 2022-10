Argentine: en marge d’un sommet des métropoles sur le climat, les habitants de Buenos Aires donnent de la voix

Paris, New York, Londres, Séoul, Sao Paulo… Les maires de 100 grandes métropoles mondiales sont réunis depuis le 19 octobre à Buenos Aires pour le sommet du C40, sur notamment la lutte contre le changement climatique. Des habitants de la capitale argentine veulent profiter de cette rencontre pour dénoncer la politique de gestion des espaces verts de la ville.

« Plus de verdure, moins de ciment ! » Dans le viseur des défenseurs de l’environnement et du patrimoine réunis à la veille du sommet du C40 à Buenos Aires, le plan local d’urbanisme de la capitale argentine, raconte le correspondant de RFI à Buenos Aires, Théo Conscience.

« Il prévoit que tous les lots de la ville soient constructibles à 89%, ce qui réduit presque à néant l’espace dédié aux poumons des pâtés de maison ». Ces poumons dont nous parle Ana Bas, présidente de l’organisation « Stop aux démolitions », ce sont ces espaces verts situés au centre des pâtés de maison, qui échappaient jusqu’ici à la politique de « bétonisation systématique » dénoncée aussi par María Angélica Di Giacomo, présidente d’une ONG dédiée à la protection des arbres de la ville : « On perd des sols perméables et végétalisés, c’est-à-dire qu’on est en train de faire exactement le contraire de ce dont on a besoin pour supporter la crise climatique ».

Cette dernière alerte aussi sur le sort qui leur est réservé par les autorités locales : « Les arbres sont élagués systématiquement. Entre l’abattage et l’élagage, on perd environ 30 arbres par jours ». Une perte qui n’est selon elle pas compensée par les nouveaux arbres plantés chaque année par la mairie. « On ne peut pas attendre trente ans pour que ces arbres poussent, parce que la crise climatique est ici et maintenant »

Les discussions du C40 de Buenos Aires veulent mettre en avant les bonnes pratiques concernant par exemple la place de la nature en ville, la biodiversité et la manière de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Les villes, en lien direct avec les citoyens et leurs quotidiens, tenteront ainsi de proposer des solutions concrètes et efficaces.

