La fourmi électrique, dangereuse pour la biodiversité, détectée pour la première fois en France

La fourmi électrique a été détectée pour la première en France dans le département du Var, dans le sud du pays. Sa piqûre est semblable à une décharge électrique, d'où son nom. L'insecte est originaire d'Amérique du Sud et il a beau ne mesurer que 1,5 millimètre, les dégâts qu'il engendre sur la biodiversité peuvent être considérables.

C'est Théophile, 19 ans, passionné de fourmis qui repère l'animal, par hasard, à Toulon, en septembre. L'insecte de couleur orange ne figure pas dans son manuel.

Jusqu'à présent, cette espèce originaire d'Amérique du Sud n'avait été observée qu'une fois en Europe, dans la région de Malaga en Espagne. Mais quand Olivier Blight l'a formellement identifiée à Toulon, « on avait déjà affaire à une super-colonie, donc on pense qu'elle est là depuis plus d'un an ».

La piqûre de la fourmi Wasmannia auropunctata est urticante et sans danger pour l'homme. Mais son implantation bouleverse les écosystèmes, explique le chercheur à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie à l'Université d'Avignon. « C'est une espèce qui s'accompagne systématiquement d'une réduction très significative de la biodiversité, souligne-t-il. En premier sur les insectes et vertébrés en général. Et puis, il peut y avoir une répercussion en chaîne sur les animaux qui se nourrissaient des insectes disparus. Donc il peut y avoir des impacts qui sont vraiment majeurs pour la biodiversité. »

Un plan d'éradication à mettre en place

Son arrivée n'a aucun lien avec le changement climatique. Mais bel et bien avec la mondialisation et le transport de plantes ornementales. Preuve que le sujet est pris au sérieux, la fourmi électrique est dans la liste des espèces préoccupantes de l'Union européenne. La France a trois mois pour mettre en place obligatoirement un plan d'éradication. Seule manière de limiter sa propagation.

En effet, dans le Queensland, en Australie, qu'elle a colonisé depuis 2006, 30 millions de dollars ont déjà été dédiés à la lutte contre cette fourmi. Le chercheur alerte : en Nouvelle-Calédonie, dans les forêts qu'elle a envahies, on n'entend plus aucun son d'insecte.

