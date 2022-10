Un an après la COP26, la lutte contre la déforestation reste insuffisante

Un an après la déclaration de Glasgow, une étude montre que les progrès enregistrés dans la lutte contre la déforestation sont trop modestes et la trajectoire prise par les États, à de rares exceptions près, n'est pas la bonne.

Publicité Lire la suite

C'était il y a un an, lors de la COP26 en Écosse. Cent quarante-cinq États s’engageaient, par le biais de la « déclaration de Glasgow », à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des terres d’ici à 2030. Une condition indispensable pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050, mais aussi pour enrayer l’érosion de la biodiversité.

Selon une évaluation réalisée par Climate Focus, la déforestation a diminué de 6,3% l'année dernière. Une bonne nouvelle ? Pas vraiment. Pour atteindre les objectifs fixés et mettre un terme au phénomène d'ici 2030, il faudrait que la déforestation baisse de 10% par an. Et chaque fois que ce seuil n'est pas atteint, les efforts à fournir l'année suivante sont d'autant plus colossaux.

Autre problème, dans les forêts tropicales, qui sont aussi les plus grands réservoirs de biodiversité, la baisse de la déforestation n'a atteint qu'un petit 3%. Pire, au Brésil, en République démocratique du Congo, au Paraguay et en Bolivie, la déforestation a même augmenté.

Seule note positive, l'Asie tropicale est, elle, sur la bonne trajectoire pour 2030. L'Indonésie connaît par exemple une baisse régulière de la déforestation depuis cinq ans. En Afrique, certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou la Tanzanie font aussi figure de bons élèves en la matière.

Le dernier point noir dans ce tableau concerne les grandes entreprises agricoles mondiales. Seules un quart d'entre elles ont annoncé un programme clair pour lutter contre la déforestation.

► À lire aussi : Climat: que retenir de la pré-COP27 à Kinshasa?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne