«Le Grand Livre du climat», un tour d'horizon du défi climatique dirigé par Greta Thunberg

C'est la sortie événement de ce jeudi 27 octobre. Le Grand Livre du climat, dirigé par Greta Thunberg, la Suédoise initiatrice des grèves pour le climat, est un ouvrage qui rassemble les contributions d'une centaine d'experts du monde entier.

Pour résoudre un problème, il faut d'abord le comprendre. C'est par ces mots que Greta Thunberg ouvre ce Grand Livre du climat, un ouvrage choral qui réunit les textes d'une centaine d'experts du sujet. Le projet est ambitieux. Il s'agit de fournir à tout le monde les informations nécessaires pour appréhender dans son ensemble la crise climatique.

L'ouvrage est ainsi articulé en plusieurs chapitres à visée pédagogique : « Comment fonctionne le climat », « La planète change sous nos yeux », « Quels impacts sur l'humanité » ou encore « Ce qu'il faut faire maintenant ». Les contributions des auteurs invités y sont parfois denses, mais toujours très bien vulgarisées. Elles dressent un tableau général, de la physique à l'économie, appuyé par de nombreux graphiques, pour aboutir à une somme brillante de l'état de la science aujourd'hui, qui nous expose l'ampleur du défi à relever, une tâche trop souvent sous-estimée.

Un défi dont les enjeux sont ainsi clairement posés. Ce faisant, Greta Thunberg et les contributeurs de ce Grand Livre du climat nous transmettent également une part de responsabilité dans sa résolution. « On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas », a-t-on coutume d'entendre, c'est d'autant plus vrai après la lecture de cet ouvrage, qui finalement, ne fait qu'exposer de manière claire au plus grand nombre ce que les scientifiques savent déjà depuis des décennies.

Son but avec le «Grand Livre du climat», c'était de faire un livre que toutes les générations peuvent lire. Lucas Minisini, journaliste au journal Le Monde Frédérique Genot

