COP27: l’habituelle manifestation de la société civile impossible dans les rues de Charm el-Cheikh

C’est devenu une tradition, chaque année, le samedi entre la première et la deuxième semaine de la conférence sur le climat, a lieu une grande manifestation de la société civile. L’occasion pour elle de rappeler l’urgence aux dirigeants réunis en pourparlers à la COP pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Mais cette année, la COP27 a lieu à Charm el-Cheikh en Égypte et la manifestation n'y est pas autorisée dans les rues de la ville. D'autres défilés se tiennent cependant tout autour de la planète.

Dès le départ, les autorités égyptiennes ont annoncé que manifester dans les rues de Charm el-Cheikh serait impossible, explique notre envoyée spéciale, Jeanne Richard. Aurore Mathieu, du Réseau Action Climat le regrette, mais ne se démobilise pas: « Cette année, on organise une manifestation à l’intérieur du centre de conférences. C’est une manière de dire que malgré les restrictions qu’il y a dans la ville, on veut faire entendre la voix de la société civile. »

Par contre, ce qui ne change pas cette année, ce sont les règles strictes qu’il faut suivre quand on manifeste à la COP: « Il y a un code de conduite qu’on doit respecter. On ne doit notamment pas nommer des pays ou des gens en particulier. Bien sûr, ce sont des actions non violentes, et la sécurité des Nations unies est déployée avec nous pour s’assurer que l’on respecte toutes ces conditions. »

De son côté, si Bruno Stagno, porte-parole de Human Rights Watch, déplore aussi que la grande manifestation habituelle ne puisse pas avoir lieu, il n’hésite pas à accuser les autorités: « L’Égypte est un régime extrêmement répressif, oppressif. La petite bulle que les différentes délégations vivent ici à Charm el-Cheikh n’est pas du tout représentative de la réalité dans le reste du pays. »

Manifester pour exiger une action concrète et rapide des États

Kevin Ossah, un Togolais de 25 ans et secrétaire général du Climate Action Network en Afrique de l’Ouest espère qu’il y aura malgré tout plusieurs centaines de jeunes à la manifestation, afin d’exiger une action concrète et rapide des dirigeants politiques sur le climat.

« C'est juste rappeler à nos décideurs, à nos gouvernants, que nous sommes en État d'urgence. Il faudrait que nous puissions justement avoir des retours positifs, que nous puissions voir l’avancée dans le cadre de ces négociations, parce que jusque-là, ça n'avance pas vraiment comme on voulait. La société civile à sa voix, et la meilleure façon de la faire entendre et parler d'elle, c'est de rentrer dans les rues, c’est de vraiment prendre d'assaut les rues, et puis demander que des décisions adéquates soient mises sur la table afin qu'on puisse avoir des négociations réussies à l’issue de la COP. »

Pour le secrétaire général du Climate Action Network en Afrique de l’Ouest, il y aura sûrement des manifestants à l'entrée de la COP, puisque c'est là où beaucoup de personnes passent. « Puis peut-être, aller même jusqu'à la porte des négociations et peut-être aussi faire un tour du site de la COP », précise-t-il.

