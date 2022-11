COP27: une première semaine de négociations au bilan mitigé pour les pays en développement

La COP27 en Égypte se poursuit, après une semaine de réunions. Pour l’Afrique et plus généralement les pays en développement les plus vulnérables au changement climatique, le bilan de la première semaine est mitigé et beaucoup de questions restent en suspens pour la deuxième semaine.

Ce qui a fait du bruit à la COP27 la semaine dernière, c’est surtout la soufflerie des climatiseurs poussés à fond et les centaines d’avions et de jets qui passent au-dessus du centre de conférence rapporte notre envoyée spéciale à Charm el-Cheikh, Jeanne Richard. Côté négociations par contre, c’est bien silencieux. Sébastien Treyer, directeur de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), note toutefois des concessions de la part des pays développés.

« Il y a eu des annonces de pas mal de pays européens sur le fait que le financement des pertes et préjudices pouvait être mis sur l’agenda de la COP et des annonces sur le fait, par exemple, que le président Emmanuel Macron allait travailler avec la Première ministre de la Barbade à la réforme des institutions financières internationales d'ici au printemps 2023. »

Points sensibles

Lors de cette deuxième semaine, les ministres viendront discuter des points sensibles, notamment la question de l’aide financière des pays occidentaux aux pays plus vulnérables au changement climatique. Une aide jugée trop faible et mal adaptée: « Le plus important, ça va être de vérifier ce qui peut être annoncée sur de nouveaux financements, est-ce que l'on va pourvoir avoir des engagements un peu plus importants ? Ce n’est pas facile de croire que l’on va avoir des choses vraiment nouvelles. »

Les engagements déjà pris ne sont en effet pas forcément tenus. Les tensions sont vives à ce sujet. Le retour de la confiance entre pays du Sud et pays du Nord serait donc déjà une réussite en soi, selon Sébastien Treyer.

Un mécanisme de financement des « pertes et dommages » très encadré

Qu’un financement des « pertes et dommages », les dégâts causés par le changement climatique, soit abordé pendant cette COP27, est une avancée pour les pays africains, rappelle notre autre envoyée spéciale à Charm el-Cheikh, Claire Fages. Une avancée cependant très encadrée par les pays du Nord, souligne le négociateur guinéen Alpha Oumar Kaloga, porte-parole de ce dossier pour le groupe Afrique: « Les pays développés ont imposé que le rapport oral dise qu’il n’y a pas de procédure judiciaire ou de compensation. Cela limite l’ambition du financement qu’on est en train de faire. Et cela amène les pays en développement à se poser la question: “Est-ce qu’on pourra, sous la convention, avoir ce principe du pollueur-payeur mis en œuvre ?” »

L’annonce du président Joe Biden de doubler à 100 millions de dollars la contribution américaine à l’adaptation des pays africains au dérèglement climatique est un geste encourageant, mais selon le directeur de l’IDDRI, il faudra progresser bien plus largement sur les financements pour que l’Afrique puisse s’estimer satisfaite de cette COP.

« La COP sera réussie en fin de deuxième semaine pour l’Afrique si on a avancé sur un certain nombre d’engagements sur les pertes et dommages, sur la manière dont on va les financer, et notamment dans quelle mesure la réforme des institutions financières internationales, des banques multilatérales de développement et du FMI, aura pris un coup d’accélérateur avec le G20 et avec la COP. »

Autre dossier crucial, la place des énergies fossiles en Afrique dans un contexte de transition énergétique mondiale sera abordée mardi.

