La COP27, entre «Jet-P» de Bali et jet privé de Lula

Un jour à la COP - J9

La 27e Conférence des Parties (COP) entame sa deuxième semaine à Charm el-Cheikh en Égypte. Cette 5e COP « africaine » se tient dans un contexte international peu propice pour progresser sur le chemin de la lutte contre le réchauffement climatique, qui fait sentir ses effets de plus en plus fréquemment partout dans le monde. « Un jour à la COP » livre un condensé de ce qui s’est dit et noué durant la journée de négociations, et part à la rencontre de quelques-uns de ses acteurs. La thématique du jour était principalement consacrée à l'énergie.

Avec nos envoyés spéciaux à Charm el-Cheikh

C’EST DIT !

Le Fonds vert et les 100 milliards, ce n'est pas du tout la même chose. Le Fonds vert, c'est 2,5 milliards de dollars par an, ce n'est pas 100 milliards de dollars. Nous représentons 3% des financements climatiques sous la Convention des Nations unies, 0,5% des financements climatiques mondiaux et 0,1% des besoins. [...] J'ai souvent rencontré des chefs de gouvernement qui m'ont dit "c'est très difficile d'accéder à vos 100 milliards de dollars", mais c'est normal, nous ne les avons pas,

a confié à RFI Yannick Glemarec, le directeur exécutif du Fonds vert qui tente vaille que vaille à faire passer le message (recueilli par Anne-Cécile Bras).

À LA COP AUJOURD’HUI

♦ 20 milliards pour l’Indonésie. Après l’Afrique du Sud en 2021 (avec le plan de 8,5 milliards de dollars entériné au début de COP27), un nouveau partenariat pour une transition énergétique juste (« Jet-P » en anglais) a été lancé en Indonésie, à l’occasion du G20. 20 milliards de dollars ont été annoncés pour ce fonds qui doit permettre à l’archipel de sortir du charbon. Le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni ont mis la main à la poche. Les « Jet-P » sont un nouveau type de coopération pour lutter contre les émissions dans les pays en voie de développement.

♦ Deux fois plus d'aides pour le fuel que pour le renouvelable. En 2021, plusieurs États et institutions financières s’étaient engagés à mettre un terme à leurs financements des énergies fossiles à l’international d’ici à la fin 2022. Parmi eux, certains des plus gros financeurs des énergies fossiles (principales responsables du réchauffement climatique) comme le Canada, l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis ou le Royaume-Uni et la France. Laurie van der Burg codirige l’ONG Oil Change international qui a fait le point sur ces engagements un an plus tard. « Les pays du G20 et les principales banques de développement financent presque deux fois plus les projets d’énergies fossiles que de projet d’énergies propres chaque année. Ils fournissent 55 milliards chaque année de financements publics pour les énergies fossiles contre 29 milliards pour les énergies renouvelables. Ça n’est vraiment pas cohérent avec les objectifs climatiques. Et en 2021, à la COP de Glasgow, 39 pays et institutions s’étaient engagés à arrêter les financements publics à l’international d'ici à la fin de 2022. Il ne reste qu’un peu plus d’un mois avant la fin de l’année et seulement six pays ont respecté cet engagement, dont la France, la Finlande, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni et la Banque européenne d’investissement. On a relevé aussi des signes inquiétants de retour en arrière, car tous les pays signataires réinvestissent dans le gaz pour remplacer les combustibles fossiles russes. » (Recueilli par Jeanne Richard).

♦ L’Union européenne augmente de 2% ses ambitions de réduction de GES. Initialement prévues à 55% d'ici à 2030, les politiques européennes mises en place devraient permettre de les diminuer d’au moins 57%. La précision a été faite par le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans.

Cependant, les États de l'Union européenne (UE) sont très critiqués sur la relance de sa consommation d’énergies fossiles depuis le lancement de la guerre en Ukraine et ses recherches de gaz en Afrique. Frans Timmermans répond à ces critiques : « Nous sommes passés de 40% de dépendance au gaz russe en quelques mois à moins de 10% aujourd'hui. Il s'agit d'un effort considérable de la part des États membres de l'UE. Mais nous devons également nous assurer que nos ménages et nos entreprises survivent au cours des deux prochaines années. Et si nous pouvions simplement, avec une baguette magique, créer de l'énergie renouvelable du jour au lendemain, nous le ferions, mais cela prend du temps. Nous devons nous assurer que cet hiver, et les deux à venir, nous aurons suffisamment d'énergies fossiles. Nous devons nous assurer de combler le manque créé par la guerre barbare de Poutine. Si nous ne nous entraidons pas à surmonter les deux prochains hivers, nous serons politiquement affaiblis dans nos États membres, il y aura des conflits dans nos sociétés et nous ne pourrons pas résister à l'agression de Poutine. N'oubliez jamais qu'il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Il s'agit d'un autocrate qui essaie de répandre l'autocratie à travers l'Europe. Et nous devons défendre notre démocratie, pour nos libertés et nous ferons tout pour cela. » (Recueillis par Charlotte Cosset)

♦ Le groupe Afrique est inquiet de la tournure des négociations climat. Alioune Ndoye, ministre sénégalais de l’Environnement, s’est exprimé au nom de tous ses collègues du continent, car il préside la conférence ministérielle africaine sur l’environnement. Il déplore le blocage sur le financement de l’adaptation des pays pauvres et en particulier africains au changement climatique. (Recueillis par Claire Fages).

Nous sommes préoccupés par le manque de progrès sur des questions importantes pour notre groupe Alioune Ndoye

♦ Derrière les discussions sur les sommes attendues par les pays du Sud pour les aider à s'adapter aux conséquences du changement climatique, il y a de fortes tensions géopolitiques, explique Sébastien Treyer, directeur général de l'Iddri (recueillis par Anne-Cécile Bras et François Porcheron).

🌍La #finance est au coeur des négociations à la #COP27. Derrière les sommes attendues par les pays du Sud, il y a de fortes tensions #géopolitiques. Entretien avec @SebastienTreyer @IDDRI & semaine spéciale à suivre avec @CestPasDuVent 👉 https://t.co/Jm6qs5lp5w pic.twitter.com/neRDGOgbAM — RFI – Mag (@RFImag) November 15, 2022

LES COULISSES DE LA COP. La conférence de presse russe perturbée

Ce mardi soir se tenait un évènement parallèle consacré à l’adaptation et l’atténuation de la Russie. Différentes personnalités étaient annoncées, dont au moins une sous : l’envoyé spécial sur le changement climatique, le vice-ministre des ressources naturelles et de l'écologie, le numéro deux du parlement russe, un directeur adjoint de Rosatom (l'Agence fédérale de l'énergie atomique) ou un haut représentant des industriels… Un panel de hautes personnalités russes remarqué par des activistes ukrainiens, qui ont souhaité perturber la tenue de ce rendez-vous. Charlotte Cosset se trouvait dans la salle pour RFI. Elle raconte.

[Reportage] À la COP27, manifestation d'Ukrainiens lors d'une conférence avec des responsables russes Charlotte Cosset

Russia’s fossil fuel laden delegation was allowed to host an event at #COP27 while Russian missiles hit Ukraine https://t.co/iAxmy7duwy — Louis J Wilson (@LouisJWilsonUK) November 15, 2022

ILS FONT LA COP. Témoignage : deux étudiants français au cœur des négos

L’École normale supérieure de Paris a envoyé sept de ses étudiants en tant qu’observateurs des négociations climatiques. Ils ont accès au cœur de la machine. Thibaud Schlesinger s’intéresse aux transports et à l’armée, Alice Guipouy-Munoz décortique la géopolitique de l’énergie, la diplomatie climatique et les pertes et dommages. Ils nous ont confié leurs impressions et leurs informations. À venir…

SUR LES RESEAUX. Jet 27

Polémique 🇧🇷 : Lula se rendra à la COP27 Egypte à bord du jet privé du chef d'entreprise José Seripieri Junior, fondateur de Qualicorp et patron de Qsaúde, dans le secteur des mutelles de santé. Un modèle Gulfstream de 12 places. — Bruno Meyerfeld (@brunomeyerfeld) November 14, 2022

Le nouveau président brésilien Lula da Silva doit arriver à Charm el-Cheikh ce mercredi. Avec une double polémique dans ses bagages. Le tombeur de Jair Bolsonaro, le 30 octobre, fait le trajet en jet privé, prêté par un acteur économique jugé peu fréquentable au Brésil : José Seripieri Junior, mêlé à des affaires de détournements de fonds il y a vingt ans.

« Lula n’est pas encore président de la République, il n’a pas accès à l’avion gouvernemental », a défendu un membre de son équipe. « Il y a des choses qu’on ne doit pas faire en tant que président, même avant de prêter serment », a fustigé une ministre.

Ici à la COP, le ministre de l’Environnement du Brésil a, lui aussi, réagi : « Des philanthropes, des dirigeants et des hommes d'affaires et leur nombre toujours exagéré de conseillers viennent en jets privés dans la luxueuse station balnéaire de la mer Rouge pour exiger des autres des objectifs de réduction des émissions - suggérant des voitures ultra-modernes à hydrogène ou 100% électriques - complètement déconnectés de la réalité des différentes régions du Brésil et du monde. »

Après les années Bolsonaro marquées par un retour en force des climato-sceptiques, tous attendent un virage à 180 degrés de la politique brésilienne sur l’environnement. Quelques réactions (au micro de Jeanne Richard).

«Le changement climatique nous affecte terriblement. On perd nos semences, nos cultures, nos poissons et tous nos animaux. Et si nous continuons, ce ne sera pas seulement les peuples indigènes qui seront affectés.. mais tous les peuples du monde.» Lula da Silva très attendu à la COP

