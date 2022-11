Captage et stockage de carbone: bonne ou mauvaise solution?

Débat

La technologie de captage et de stockage de carbone (CSC) suscite de plus en plus d’intérêt pour réduire nos émissions de gaz à effets de serre. Mais elle reste controversée. Ruth Herbert est la directrice de la Carbon Capture and Storage Association qui regroupe une centaine d’entreprises du secteur (dont au moins quatre pétrolières). Son rôle est de promouvoir le CSC. Clément Sénéchal est chargé de campagne climat à Greenpeace France, ONG environnementale opposée au recours à cette méthode. Entre les deux, on ne parle pas le même langage, au propre comme au figuré. On les a rencontrés dans les couloirs de la COP27. Séparément bien sûr.

« Cette technologie est existentielle »

Ruth Herbert, directrice exécutive de l'ACCS, à la COP27, en novembre 2022. © Photo courtesy of Ruth Herbert

RFI : Combien y a-t-il d’usines en fonctionnement et en projet ?

Ruth Herbert : On compte une centaine de projets, principalement de pipe-line, et une quarantaine (en fonctionnement), surtout dans le secteur du pétrole et du gaz. Pour l’instant, il n’y a pas encore de projets à grande échelle parce qu’il n’y a pas encore de filière économique. Or, un prix du carbone, des crédits d’impôts sur le carbone que l’on voit aux États-Unis, des incitations économiques en Europe, sont nécessaires à ce déploiement.

À l’horizon 2050, l’ACCS estime à 8 milliards de tonnes le carbone qui sera capté, transporté et stocké. Nous aurons pour cela besoin de 2000 usines de captage à grande échelle. Si nous ne faisons pas ça, nous n’atteindrons pas nos objectifs climatiques. Et de toute façon, il y a des secteurs entiers de l’économie qui ne peuvent être décarbonés autrement : le secteur de l’énergie électrique, les industries lourdes, les usines de traitements de déchets, les aciéries ou les cimenteries. Pour le ciment par exemple, on peut certes passer à un combustible bas-carbone, mais il y aurait quand même des émissions issues du chauffage dans le processus de production. Donc on a besoin d’un peu de capture et de stockage de carbone pour atteindre la neutralité carbone. Cette technologie est existentielle.

On entend souvent dire que ces technologies ne sont pas matures. Qu’en dites-vous ?

Le Giec affirme que nous aurons besoin de cet outil…

Mais seulement pour des « émissions résiduelles », celles qu’on ne pourra pas éliminer autrement…

Oui, vous dites seulement, mais c’est massif en réalité. On doit construire tellement d’usines CSC juste pour les exemples que je viens de donner. C’est un grand défi, cela ne va pas être simple ! Donc on doit commencer aussi vite que possible.

Sur la maturité, en terme de recherche, on en sait assez sur cette technologie, et on ne pourra pas en savoir davantage avant de l’appliquer à une plus grande échelle. Donc ne pas en savoir assez n’est pas un argument pour ne pas vouloir la développer. Avec cet argument, on n’aurait jamais déployé d’éoliennes et on ne serait jamais allé plus loin sur la voie du « net zéro » [neutralité carbone, NDLR]. Chaque étape de la chaîne du CSC utilise des techniques utilisées depuis des décennies. S’agissant du stockage dans le sol, c’est utilisé en Norvège depuis 25 ans, le transport aussi. Il y a d’autres projets en cours, et les données, publiques montrent où se trouve le CO2. Donc ma question c’est : combien de temps va-t-il falloir encore pour que l’on déploie tout cela ? On aurait dû le faire il y a 25 ans. Maintenant, on a beaucoup de captage à faire…

S’agissant du stockage, le risque de fuite existe…

Le risque vient de la sélection du site d’enfouissement. Quand on sélectionne un site, il faut s’assurer d’un certain nombre de choses : choisir la bonne profondeur, que la couverture rocheuse ne présente aucune fragilité. Ensuite, vous faites des essais en injectant une dose de CO2 pour voir si le sol à cet endroit l’emprisonne bien et si le gaz se comporte comme prévu. Il y a des outils pour surveiller que le gaz ne s’échappe pas. Après cette période d’essai et lorsque l’agence de contrôle a validé le site, alors vous pouvez commencer à injecter le CO2 dans le sol. Évidemment, si vous ne respectez pas toutes ces étapes, vous risquez d’injecter le CO2 sur un site peu opportun. Mais les cahiers des charges des différents régulateurs européen et britannique sont très stricts sur le fait qu’une autorisation pour mener des essais est obligatoire, avant même d’avoir le permis. Cela prend donc des années de préparer un site de stockage pour s’assurer qu’il est sûr.

On a passé l’essentiel de notre révolution industrielle à extraire le CO2 puisqu’il était enfermé dans des formations géologiques avec le pétrole et le gaz. Le stockage géologique est le stockage le plus permanent et le plus naturel.

Certains pays, comme l’Islande où est installée l’usine du projet Orca, sont exposés au risque sismique…

Là encore, il s’agit d’étudier la géologie. Nous avons eu [jeudi, NDLR] un échange avec des pays africains et la première étape pour eux est d’identifier leur géologie souterraine. Certains sont confiants là-dedans et connaissent leur géologie assez bien et d’autres n’ont pas encore regardé.

Ce procédé est-il vraiment duplicable à grande échelle, d’un point de vue géologique ?

D’un point de vue géologique, il n’y a aucun problème. Il y a beaucoup de sites d’enfouissement en Europe, notamment en mer du Nord dont la France est proche. Il y a environ 500 ans de capacité de stockage pour toutes les émissions d’Europe sous la mer du Nord. Et si l’humanité veut remporter le défi du changement climatique, il faut arrêter de penser en termes de frontières. Les choses avancent à ce sujet dans l’Union européenne pour du transport transfrontalier.

Ceux qui s’opposent au CSC craignent qu’il ne devienne un « levier d’inaction climatique ». Autrement dit que, finalement, la technologie va nous sauver, que nous n’aurons plus besoin de faire d’efforts de sobriété.

Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut aller plus vite. Au Royaume-Uni, l’objectif est de réduire 78% de nos émissions d’ici 2035. Si on veut développer les énergies renouvelables, notamment le domaine éolien, on va devoir recourir à un peu de CSC. La question n’est pas de savoir s’il faut utiliser telle ou telle technologie, on a tellement tardé qu’il faut recourir à de multiples solutions à la fois. Le temps presse.

Les infrastructures de CSC restent extrêmement coûteuses et le prix du carbone capté n’a toujours pas de valeur.

Le Comité du changement climatique du Royaume-Uni affirme que le CCUS [le « U » désigne la réutilisation du carbone capté, NDLR] fait partie des solutions les moins coûteuses en vue du « net zéro » d’ici 2050. Le rapport de l'AECOM montre que les recherches sur les secondes générations de technologies mettent les prix à un niveau inférieur au marché carbone européen pour les émissions de CO2.

« C'est le cheval de Troie des énergies fossiles »

Clément Sénéchal, chargé de campagne climat à Greenpeace France, à la COP27 en novembre 2022. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

RFI : Le premier grief adressé à ces technologies est qu’elles n’ont pas fait leurs preuves. N’est-ce pas le principe de toute découverte scientifique, de tâtonner au début avant d’être performante ?

Clément Sénéchal : Ces technologies, c’est cinquante ans de battage médiatique autour de faux espoirs : la technique a été commercialisée une première fois en 1972 aux Etats-Unis et leurs promoteurs continuent de nous expliquer un demi-siècle plus tard qu’elle n’a toujours pas atteint sa maturité industrielle. C’était censé être l’innovation technologique qui nous permettrait de combattre le réchauffement climatique sans avoir à changer de modèle économique. Or, au cours de ces cinq décennies, les émissions relâchées dans l’atmosphère ont été multipliées par trois.

C’était une arnaque au départ, c’est une arnaque à l’arrivée. Aujourd’hui, ces technologies-là capturent 0,1% des émissions issues des industries fossiles, soit 40 millions de tonnes d’équivalent alors qu’on en émet 40 milliards. Leurs promoteurs prétendent que la filière sera mature en 2030. Petit problème : nous devons réduire nos émissions de - 45% d’ici là. Par ailleurs, cette technologie consomme entre 10 et 40% de l’énergie produite par une centrale : son déploiement à grande échelle annulerait de toute façon les gains marginaux (il faudrait construire de nouvelles centrales sans cesse). Mais le pire, c’est que plus de 70% du CO2 capturé est réinjecté dans l’exploitation des gisements d’hydrocarbures parce que ça permet d’optimiser cette exploitation.

Que voulez-vous dire ?

C’est la donnée à laquelle parvient le récent rapport de l’IEEFA. Le CO2 capté est souvent utilisé pour être injecté dans les sols, au niveau des gisements fossiles, pour faciliter l’extraction des hydrocarbures résiduelles. Il permet en quelque sorte de purger entièrement les gisements en exploitation.

Quant au simple stockage du CO2 dans les sols, il n’est pas exempt de fuite et rien n’indique qu’il puisse être réellement permanent. C’est un point sur lequel insiste notamment le GIEC dans son rapport spécial sur le sujet.

Donc ça permet premièrement de déresponsabiliser les industries fossiles, deuxièmement de déresponsabiliser les Etats vis-à-vis des industries fossiles et troisièmement de faciliter le développement de ces énergies morbides. On est typiquement face à une fausse solution qui permet de privatiser les profits tout en socialisant les coûts.

Pourquoi ?

Des milliards d’argent publics sont dépensés pour verdir de manière illusoire la filière fossile, qui amasse des profits importants en détruisant notre planète commune.

Cette année, les émissions des industries fossiles vont atteindre de nouveaux records. Si l’on veut réduire nos émissions, on commence par ne pas les émettre, ce qui suppose une organisation sociale différente et un autre mode de production. Le miracle technologique n’est en fait qu’un mirage.

Pourtant, le Giec admet, dans son dernier rapport, qu’il faudra y recourir pour traiter les « émissions résiduelles », c’est-à-dire les émissions qu’on ne pourra jamais absorber autrement…

Ce que dit le Giec, c’est qu’on va devoir stocker plus de carbone. Or, ça peut très bien être fait à travers les écosystèmes. Est-ce qu’un jour cette technologie permettra d’absorber quelques émissions résiduelles ? Pourquoi pas. Le problème, c’est que pour l’instant, c’est le cheval de Troie des industries fossiles qui vise à nous faire croire qu’on va pouvoir continuer à exploiter tous les gisements d’hydrocarbures disponibles et qu’on pourra les stocker par la suite. Beaucoup de scientifiques se sont exprimés sur le sujet en disant que ce n’était pas du tout un levier pertinent pour faire face au réchauffement climatique. Et l’Agence internationale de l’énergie dit qu’il faut cesser de développer des projets d’infrastructures fossiles si on veut avoir la chance de tenir la trajectoire d’1,5°C d’ici à la fin du siècle, c’est-à-dire de limiter le chaos planétaire.

Leur vocation est de limiter la présence de gaz à effets de serre dans l’atmosphère. Est-ce qu’elles n’ont pas une légitimité à être ici, à la COP ?

Le problème, c’est que ce n’est pas tellement leur agenda puisqu’elles dépendent de ces émissions pour leur rentabilité et pour leur business. Elles sont là en nombre à cette COP, déployées par les Etats y compris par les Etats pétroliers, et elles ont accès à certaines sessions de négociations qui ont un rôle important pour l’intégrité de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et elles ont une influence extrêmement néfaste. Le CSC, c’est avant tout le secteur privé qui vient ici pour défendre un agenda économique.

Vous les mettez sur le même plan que les compagnies pétrolières ? Est-ce que ce n’est pas plus vertueux tout de même : les unes émettent du CO2, les autres visent à en extraire…

Elles appartiennent à la même coalition des fossiles, puisque 70% du CO2 est réinjecté dans des filières d’hydrocarbure. C’est vraiment le genre de fausses solutions qu’utilisent les industries fossiles pour masquer leur responsabilité et minimiser et le caractère nocif de leur activité industrielle. On doit limiter drastiquement nos émissions et ce ne sont pas des technologies d’appoint qui le pourront. Donc il y a un usage stratégique de ce type de technologie, notamment dans les négociations climatiques : faire croire à tout le monde qu’on n’a pas besoin de s’attaquer à la filière des industries fossiles parce qu’on trouverait des technologies qui, un jour peut-être, atteindront l’échelle industrielle pour éventuellement absorber des portions significatives de l’atmosphère. Ca s’oppose frontalement à l’idée même de sobriété et de changement systémique. Et tous les rapports du Giec le disent : il faut changer notre rapport de consommer et de produire et aller vers un modèle qui soit fondé sur une idée de limitation et de sobriété.

Captage et stockage de carbone : de quoi parle-t-on ? Il existe deux techniques principales pour capter le CO2 émis par nos activités. Dans la première, le CO2 est pris « à la source », à la sortie de la cheminée d’usine par exemple. C’est la plus courante, la plus ancienne, c’est aussi la moins coûteuse : le CO2 est beaucoup plus concentré en sortie de cheminée que dans l’air, et cela nécessite moins d’énergie pour aller le chercher. Elle est utilisée dans les industries lourdes et très émettrices. La seconde, le captage d’air direct (DAC), va chercher le CO2 déjà dans l’atmosphère à l’aide de grands aspirateurs. Il est donc beaucoup plus dilué et requiert beaucoup plus d’énergie. Le DAC s’attaque donc aux émissions historiques. L’usine Orca en Islande, qui a réussi une formidable opération de communication depuis son lancement il y a un an, est la plus grande au monde de ce type, sur la vingtaine existante. Pourtant, sa capacité maximale est extrêmement faible : 4000 tonnes de CO2 captée chaque année, l’équivalent de 870 voitures durant toute leur durée de vie. Quant au prix de revient de la tonne de carbone enfouie, il varie selon les techniques, mais il est actuellement trop élevé et reste le frein majeur au développement de la filière. Parfois, le CO2 est réutilisé pour être valorisé. Selon une étude de l’Ifri, en 2019, il y a maintenant 76 projets (y compris les démonstrateurs) en Europe dans 16 pays. Ces projets pourraient stocker plus de 50 millions de tonnes de CO2 par an (Mt CO2/an) d’ici 2030. Il faudrait donc un nombre considérable d’usines pour réduire significativement nos émissions, dix fois plus élevées. Que dit le Giec ? Le dernier rapport du Giec contient, dans son résumé pour les décideurs, près de 40 occurrences du terme CCS. « Le CCS pourrait permettre d’utiliser les énergies fossiles plus longtemps », explique-t-il. Sur la maturité, « contrairement au secteur pétrole et du gaz, le CCS est moins mature dans le secteur de l’énergie, du ciment et de la production chimique, où il est une option essentielle d’atténuation », c’est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effets de serre. Mais son potentiel de réduction d’émissions, en particulier dans le secteur énergétique, est extrêmement faible comparé aux énergies solaires et éoliennes. ► Pour en savoir plus, lire l’analyse de France 24

