COP27: l'Union européenne et l'Égypte signent un partenariat sur l'hydrogène vert

À la COP27, l'UE et l'Égypte ont signé un partenariat sur la production d'hydrogène vert.

L’Union européenne et l’Égypte souhaitent renforcer leur coopération sur la transition énergétique. Ils ont signé mercredi à Charm el-Cheikh un partenariat stratégique sur l’hydrogène vert. Objectifs affichés : activer la transition énergétique égyptienne, mais également trouver des sources alternatives d’énergie au gaz russe.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Charm el-Cheikh, Charlotte Cosset

Parmi les grands enjeux de la COP27 figure le développement des énergies vertes, mis en avant comme une des solutions pour préserver l’environnement et contrer les effets du dérèglement climatique.

Et sur le sujet de l’hydrogène vert, l’ambition égyptienne est de devenir un hub d'hydrogène à faible teneur en carbone, d’où la signature d’un partenariat avec l’UE. « L'Union européenne et l'Égypte ont négocié ce document avec l'aspiration de répondre aux intérêts des deux parties dans une approche gagnant-gagnant. Notre protocole d’accord est diversifié afin d’atteindre l'objectif de décarbonation, créer des opportunités d'emplois et produire de la croissance économique », détaille l’ambassadeur Omar Abou Eish, représentant du ministre des Affaires étrangères égyptien.

« 20 millions de tonnes d'ici 2030. C'est beaucoup ! »

Un engagement stratégique aussi pour l’Union européenne qui n’a de cesse de chercher des alternatives au gaz russe.« En Europe, nos besoins en hydrogène vont augmenter jusqu'à 20 millions de tonnes d'ici 2030. C'est beaucoup ! », explique Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne.

L’UE espère produire elle-même 10 millions sur les 20 nécessaires. Il reste donc à importer l’autre moitié. « Le choix de l’Égypte vient aussi de sa proximité avec l'Europe. Transporter cet hydrogène sur de longues distances est encore techniquement compliqué, mais nous ne parlons pas de longue distance lorsque nous parlons de l'Égypte. L'Égypte est idéalement placée pour cela », ajoute le vice-président.

La Commission européenne a également annoncé une contribution de 35 millions d’euros à la nouvelle plateforme égyptienne en charge de la transition énergétique du pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne