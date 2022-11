Airbus et Renault s’associent pour développer les transports électriques du futur

Airbus et Renault ont annoncé ce mercredi 30 novembre la signature d’un accord de recherche et développement. L’objectif est de concevoir une nouvelle batterie plus légère pour faciliter et améliorer l'électrification des transports à horizon 2030.

Publicité Lire la suite

Le constructeur automobile français Renault et l’avionneur européen Airbus vont collaborer pour développer une nouvelle technologie de batterie permettant d'allonger l'autonomie des voitures et d'aider à l'électrification des avions. Les géants de l’automobile et de l’aérospatial misent gros sur les batteries électriques, mais les freins à leur utilisation massive sont encore nombreux, notamment en raison de leur poids.

La solution liquide à l'intérieur de la batterie, indispensable à son fonctionnement, présente un risque de combustion en cas de choc. Pour cette raison, ces batteries sont aujourd'hui entourées d’un sarcophage de protection qui représente jusqu’à 20 % de leur poids total. De ce fait, les batteries nécessaires pour propulser un avion commercial excéderaient à elles seules la masse maximale de l'appareil au décollage.

Les ingénieurs des deux groupes souhaitent donc développer des batteries entièrement solides qui ne nécessitent pas cette protection. Elles seraient plus légères, plus économiques et disposeraient d'une meilleure autonomie.

Un enjeu industriel majeur

Selon le communiqué commun de Renault et Airbus, cette technologie pourrait rendre possible des décollages 100% électriques, ou encore des trajets de 800 km en voiture sans avoir besoin de recharger. « Nos équipes d'ingénieurs échangent avec celles d'Airbus pour faire converger des technologies transversales qui permettront à la fois d'exploiter des avions hybrides et de développer les véhicules de demain », explique Gilles Le Borgne, directeur de l'ingénierie chez Renault.

Les travaux entre les deux groupes portent également sur les méthodes de production et le recyclage de ces futures batteries, « afin de préparer l'industrialisation de ces futurs modèles de batteries tout en évaluant leur empreinte carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie », explique le communiqué. Le marché des batteries électriques est un enjeu industriel majeur, puisque la demande devrait être multipliée par quatorze d'ici à 2030.

► À écouter aussi : Voiture électrique: comment tenir ses promesses ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne