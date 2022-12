COP15: la préservation de la biodiversité en Afrique, un enjeu vital pour l'humanité

C'est l'extraction et l'export des matières premières à l'époque coloniale, impériale et même moderne, qui a causé d'importants dégâts à la nature. Et ils n'ont pas utilisé les profits générés pour préserver la biodiversité à ce moment-là. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'Afrique, mais aussi d'autres pays où il reste de la biodiversité et où elle est utilisée et dégradée, réclament que ce coût soit payé.