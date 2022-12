COP15: à Montréal, les peuples autochtones veulent avoir voix au chapitre

La COP 15, la conférence de l’ONU sur la biodiversité, bat son plein à Montréal. Les représentants de plus de 190 pays négocient entre eux pour tenter de se mettre d’accord sur une vingtaine d’objectifs communs pour enrayer l’effondrement de la biodiversité d'ici à 2030. Avec notamment celui de protéger 30% des terres et des mers. Et les peuples autochtones donnent de la voix.

De notre envoyé spéciale à la COP15, Lucile Gimberg

Venues du Pérou, d’Australie ou encore du Congo-Kinshasa, ces communautés qui vivent dans les milieux naturels depuis des siècles et en font un usage raisonné exigent d’être associées à la conception et à la gestion des zones de protection de la nature établies sur leurs territoires.

Jusqu’à maintenant, c’est un modèle occidental de préservation des animaux et des plantes qui a prévalu, avec des zones protégées strictes qui ont exclu les peuples autochtones de leurs propres terres, dénonce Joji Cariño, du peuple ibaloï aux Philippines. « C’est particulièrement vrai en Afrique. Dans beaucoup de parcs et réserves naturels en Afrique, il y a eu des expulsions de populations, des maisons brûlées. Voici les abus qui doivent être corrigés », lance celle qui représente le Forum international des peuples autochtones à la COP15.

Corruption, déforestation et braconnage

Au Cambogde, Sopheap Hoeun et sa communauté ont patrouillé durant des décennies pour protéger la forêt dont ils tirent leurs aliments et qui abrite leurs lieux sacrés. Depuis la création d’une aire protégée il y a quelques années, ils en sont bannis et subissent la violence des éco-gardes. « Je suis vraiment mécontent. Nous devrions être remerciés et encouragés à protéger la forêt. Au lieu de cela, on nous écarte. Et la forêt n’est même pas préservée. Il y a beaucoup de contrôles à l’entrée du parc, mais avec la corruption, la déforestation et le braconnage continuent », dénonce-i-il.

Les autochtones veulent désormais avoir leur mot à dire. D'autant qu'en 2022, les experts en biodiversité de l’ONU ont démontré, dans un rapport scientifique, que la reconnaissance des savoirs ancestraux des peuples autochtones favorise la survie des espèces.

Joseph Itongwa, autochtone de RDC et coordinateur du Réseau gestion forestière durable en Afrique centrale

