COP15 sur la biodiversité: le secteur privé invité à coopérer

Dans toutes les causes de destruction de la biodiversité, les entreprises privées ont une responsabilité en matière d'artificialisation des sols, de surexploitation des ressources naturelles, de pollutions, de transport d’espèces invasives et de changement climatique. Elles doivent donc faire partie de la solution, estiment certaines ONG. Pour cette COP15, et c’est assez inédit, près de 1000 représentants d’entreprises sont présents à la conférence de l’ONU sur la biodiversité, à Montréal. Signe, pour certaines d’entre elles, d’une prise de conscience.

avec notre envoyée spéciale à Madagascar, Lucile Gimberg

États, rendez obligatoire l’évaluation de nos impacts et de nos dépendances vis-à-vis de la nature ! C’est le message qu’ont envoyé à Montréal 330 grandes entreprises. Objectif : que chaque maillon des chaînes de valeur ait des données claires sur sa responsabilité à l’égard du vivant.

« Il faut que tous les acteurs d'une même chaîne -les fournisseurs, les sous-traitants, les donneurs d'ordre et nos clients- puissent accéder à l'ensemble de ces données pour orienter la manière dont nous construisons, nous produisons pour être le moins impactant possible », nous explique Alexandre Marty, directeur Climat et Ressources naturelles chez l’électricien français EDF.

« tout est lié »

Plus de la moitié du PIB mondial dépend de la biodiversité. Et certaines sociétés l’ont compris. Sylvie Gillet, du réseau OREE. « La pandémie, le Covid, nous ont montré que tout est lié : la santé humaine, la santé des écosystèmes, la santé animale, la finance... Cette interdépendance a vraiment été perçue par les entreprises.»

En Afrique cette dépendance est encore plus forte. « Les populations dépendent beaucoup plus de la biodiversité dans les pays en développement que dans le monde industrialisé, nous expliquait Thomas Bwana, qui mène l'équipe de négociateurs de la Tanzanie. Si demain nous devons restreindre leur accès à certaines ressources naturelles, il faudra leur proposer une nouvelle façon de subsister et pour cela il faudra qu’ils soient soutenus financièrement et au niveau technologique. »

C'est le cas à Madagascar puisque sept Malgaches sur dix dépendent de la nature pour vivre. Exercer une pression trop forte sur la biodiversité, c’est se tirer une balle dans le pied, une évidence dont a bien conscience Romy Andrianarisoa. Responsable Développement durable du principal groupement d’entreprises à Madagascar, elle n'hésite pas à assumer un langage de rentabilité pour convaincre le secteur privé d’enclencher sa transition.

COP 15 à Montréal: à Madagascar, aucune banque n'a de dispositif favorisant le développement durable Lucile Gimberg

A la COP15, un groupe d’entreprises pousse pour que l’accord négocié entre les pays donne l’impulsion en obligeant le secteur privé à évaluer, systématiquement, son impact et sa dépendance à l’égard de la nature.

Madagascar, paysages calcinés en plein pays zafimaniry, au centre de l'île. Ici, le «tavy», la culture sur brûlis, y est pratiquée de manière systématique, au détriment des plaines et des forêts. Photo: Sarah Tétaud / RFI

Les industries extractives ont encore du pain sur la planche

Tous les efforts sont bienvenus, mais d’autres continuent à détruire la biodiversité par la surexploitation, l’extraction ou via le modèle agricole intensif, relativise Pierre Cannet du Fonds mondial pour la Nature (WWF). Aux grandes entreprises pétrolières qui prennent la parole à cette Cop, il faut dire qu'« il faut changer de modèle. Aujourd'hui, on ne peu pas continuer à extraire autant de pétrole dans le monde. Pareil pour le secteur minier ! »

« Le pacte mondial pour sauver la nature, qui fait l'objet de négociations à la COP15, sera condamné [...] si les pays ne se mettent pas d'accord sur de véritables mécanismes d'application et de révision des engagements. » #COP15 https://t.co/2ONK90Jvhg — WWF-Canada en français (@WWFCanadaFR) December 11, 2022

