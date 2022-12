COP15 Biodiversité: rude bataille autour des pesticides

C’est un des points les plus sensibles des négociations sur la biodiversité à la COP15 à Montréal : la réduction des pesticides. Ces produits chimiques, utilisés en grande quantité dans l’agriculture pour tuer mauvaises herbes, insectes ravageurs ou maîtriser les maladies, sont une des premières causes de destruction du vivant.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Montréal, Lucile Gimberg

En Europe de l’Ouest, l’effondrement des populations d’insectes dû aux pesticides est clair avec, par exemple, moins 70% en Allemagne en quelques décennies. Les abeilles et autres pollinisateurs sont décimés. « Le chocolat, le café, tous nos fruits quasiment sont pollinisés par des abeilles et d'autres insectes et donc on dépend d'eux, explique Paul Leadley, écologue à l’université Paris Saclay. Et on est en train de détruire ce patrimoine. »

Le texte négocié à Montréal cherche donc à réduire le risque lié à ces produits chimiques. Mais les gros exportateurs agricoles comme le Brésil ou l’Argentine ne veulent pas en entendre parler. Ils tentent même de faire retirer le mot de « pesticides » du projet d'accord. «Ce n'est pas que les gouvernements qui résistent, ajoute le scientifique Paul Leadley. Il y a aussi une partie du système agroalimentaire qui fait du lobbying. »

L'agroécologie comme alternative

D’autres pays, surtout les plus pauvres, demandent d'avoir du temps, ils craignent pour leur sécurité alimentaire. Les alternatives existent pourtant dont l’agroécologie, explique Paul Leadley : « Quand on mélange plusieurs variétés de même espèce, par exemple avec du blé ou du riz, on peut quasiment éliminer l'utilisation de fongicides, parce que les champignons ont beaucoup de mal à attaquer les cultures qui sont des mélanges génétiques », détaille-t-il.

L’Union européenne plaide pour une réduction de 50% des pesticides d'ici à 2030 – comme elle l’a déjà décidé sur son territoire. Mais dans le même temps, elle subventionne à tout va un système agricole intensif, qui ne survit pas sans les pesticides.

« Les européens affirment que les subventions de la Politique Agricole Commune (PAC) sont vertes, qu'elles ont été redirigées mais il n'y a aucun moyen de le vérifier », ajoute, critique, un négociateur d'une délégation latinoaméricaine. « C'est pourtant un des principaux moteurs de perte de biodiversité au sein de l'Union européenne. C'est clairement du greenwashing», tacle-t-il.

►À lire aussi : Biodiversité - la question des données génétiques menace l'issue de la COP15

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne