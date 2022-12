Chine: un projet de barrage controversé menace le refuge d'oiseaux migrateurs

Le lac Poyang a perdu 90% de sa superficie en moins de deux mois à l'été 2022. © THOMAS PETER / REUTERS

Alors que la Chine préside la Cop 15 sur la biodiversité à Montréal, un projet de barrage fait débat dans l’empire du Milieu. Il concerne le lac Poyang, le plus grand lac d’eau douce du pays et pourrait menacer l’écosystème de plus d’un demi million d’oiseaux.