La Chine présente un premier projet d'accord sur la biodiversité à la COP15

À Montréal, où a eu lieu la COP 15 sur la biodiversité, la présidence chinoise a soumis un premier projet d'accord, ce dimanche 18 décembre. Il est désormais entre les mains des délégations des différents pays.

Avec notre envoyée spéciale à Montréal, Lucile Gimberg

Chaque pays a étudié ce matin le texte proposé par la Chine. Ensuite, chaque groupe de pays s'est réuni, c'est-à-dire l'Union européenne d'un côté, le groupe Afrique par exemple d’un autre. Le projet d'accord est maintenant discuté à huis clos entre les ministres et chefs de délégation derrière ces portes du palais du Congrès. Pour le contenu, on y retrouve l'objectif emblématique de 30% des terres et des mers protégées d'ici à 2030. Cet objectif porté par une coalition de 116 pays, dont les Européens. Le texte inclut aussi la promesse de restaurer 30% des écosystèmes dégradés d'ici à 2030.

Des batailles sur des formulations

Mais beaucoup de formulations peuvent aussi diluer des objectifs clés comme la réduction des pesticides ou le changement de modèle agricole. Côté financement, et c'est le nerf de la guerre, vous le savez, 20 milliards par an promis aux pays en développement d'ici à 2025, puis 30 milliards par an d'ici à 2030. C'est plus qu'actuellement, mais c'est très loin des 100 milliards annuels réclamés par les pays du Sud.

Dans la soirée, les réactions des pays vont être guettées, notamment celles des plus revendicatifs, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, les pays africains. Et la négociation va reprendre à partir de ce texte de base pour une probable 2e version ce soir ou demain.

