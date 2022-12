Colombie: découverte d'un ocelot albinos, conséquence de la déforestation

Un ocelot albinos adulte au Conservation Park, à Medellin, en Colombie, vendredi 23 décembre 2022. Le félin, trouvé il y a un an alors qu'il n'était encore qu'un bébé de 440 grammes, ne devait pas être relâché dans la nature en raison de sa difficulté à se camoufler et de sa cécité.

C'est le troisième félin le plus grand d'Amérique du Sud après le jaguar et le puma. L'ocelot est une sorte de léopard dont un spécimen albinos a été enregistré pour la première fois en Colombie. Anomalie génétique, cet individu au pelage blanc comme neige, qui vit aujourd'hui au Parc de conservation à Medellin, illustre les conséquences désastreuses de la déforestation sur les espèces sauvages.

Publicité Lire la suite

Elle était tout bébé et en très mauvaise santé quand des paysans l'ont trouvé il y a un an dans les Andes colombiennes. Après des mois de recherches, cette femelle ocelot a été identifiée comme le premier individu albinos de son espèce jamais enregistré au monde.

Pour les scientifiques, la mutation génétique de l'animal est liée à la déforestation qui a morcelé son territoire. Jorge Aubad, biologiste et directeur du parc où vit aujourd'hui l'ocelot à Medellin. « Les forêts dans cette région sont très fragmentées, cela isole les différentes populations sauvages et provoque de l'endogamie. Les animaux se reproduisent entre individus ayant des liens de parenté et cela fait apparaître des gènes récessifs comme l'albinisme », explique-t-il.

La survie de l'espèce mise en danger

Cette consanguinité, provoquée par les activités humaines destructrices de la forêt, met en danger la survie de l'animal. La femelle ocelot albinos de Medellín est aveugle et le blanc immaculé de son pelage la rend vulnérable vis-à-vis des prédateurs.

« C'est aussi inquiétant pour l'espèce, car plus une population d'animaux est diverse génétiquement parlant, plus elle est capable de résister aux menaces qui se présentent, comme des virus ou des maladies », poursuit Jorge Aubad.

Élevage intensif, accaparement des terres, incendies, plantations illicites. Pour toutes ces raisons, la Colombie a perdu 1 700 kilomètres carrés de forêts en 2021.

► À écouter aussi : C'est pas du vent - Forêts : c'est bien plus que ce que vous croyez

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne