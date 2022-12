Environnement: des associations réclament des pénalités financières contre la France

En octobre 2021, la justice condamnait l'État français pour inaction climatique et lui donnait jusqu'au 31 décembre 2022 pour corriger le tir. Sauf que le délai a expiré, et les associations qui avaient saisi les juges sous la bannière de « l'Affaire du siècle » estiment que le compte n'y est vraiment pas.

Publicité Lire la suite

Plus d'un an après la condamnation de l'État français à « réparer » les conséquences de ses manquements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, plusieurs associations de défense de l'environnement se déclarent prêtes à retourner en justice en 2023 pour redemander des pénalités financières contre l'État.

En effet, la France peine à faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre et à respecter ses engagements. Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, ces émissions responsables du réchauffement climatique ont quasiment stagné (-0,3%) par rapport à la même période de 2021, selon des données provisoires du Citepa, organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français des émissions.

14 mois après que la 🇫🇷 a été condamnée pour inaction climatique. Le @gouvernementfr d’ @Elisabeth_Borne n'en fait toujours pas assez pour mettre fin à son inaction climatique. #LAffaireDuSièclehttps://t.co/FfoJeLvszo pic.twitter.com/DZdw0TGOqK — L'affaire du siècle (@laffairedusiecl) December 20, 2022

Une tendance bien loin de la baisse nécessaire pour que le pays reste dans les clous de ses engagements. Justine Ripoll, responsable des campagnes à l'ONG « Notre Affaire à tous », dénonce le manque de responsabilité et de volonté pour proposer des politiques ambitieuses de lutte contre l'inaction climatique : « On voit qu’entre octobre 2021 et décembre 2022, il n’y a pas eu de mesures climatiques très fortes qui ont été prises. Au contraire, il y a plutôt des reculs qui ont été opérés. On a réouvert des approvisionnements d’énergies fossiles, on n’a pas forcément investi massivement dans le renouvelable ou dans la rénovation thermique du bâtiment... »

► À lire aussi : Climat: avec «l'Affaire du siècle», les ONG décidées à poursuivre l'Etat

Et pour elle, les quelques efforts de l'État ont eu lieu en période de crise, et non par choix conscient du gouvernement. « Si l'on regarde à l’horizon 2030, les experts indépendants qui se sont penchés sur le sujet disent que les efforts de réduction d’émission de gaz à effet de serre sont notamment dus aux crises. La crise liée à la pandémie ou aux crises énergétiques. Ils ne sont pas liés au fait que l’État se soit donné les moyens sur le long terme de continuer et d’accélérer cette réduction d’émission de gaz à effet de serre. C’est pour ça que les associations considèrent qu’il faut continuer à aller maintenir la pression devant les tribunaux pour forcer l’État à agir, et à agir très, très rapidement », estime-t-elle.

► À écouter aussi : Invité France - «Affaire du siècle» devant la justice: «C'est en appeler au gouvernement des juges»

Manque d'ambition dans le secteur énergétique et agricole

D'après Justine Ripoll, le manque d'ambition de l'État est particulièrement criant dans deux secteurs : celui de l'énergétique, et celui de l'alimentaire.

« La réaction aux problèmes d’approvisionnement et de crise énergétique, ça a été de rouvrir des approvisionnements fossiles avec des centrales à charbon, de réinvestir dans des terminaux gaziers. Il n’y a pas un euro dans ces réactions d’urgence qui a été donné aux renouvelables », s'indigne-t-elle à propos de l'énergie.

On sort d’une phase de négociation de la nouvelle politique agricole commune au niveau européen et qui après est décliné au niveau français. Au final, ces négociations, elles ont abouti à quoi ? Le mot qui revenait le plus était le statu quo. Il y a eu très peu d’avancées, en matière environnementale et climatique, de budget dédié à la transition des agriculteurs, et donc on considère que c’est le rôle des associations, et le rôle des tribunaux et des juges d’aller créer des contre-pouvoirs, quand l’exécutif, ou l’État, n’agit pas comme il le devrait. Justine Ripoll, responsable des campagnes à l'ONG "Notre Affaire à tous", sur le secteur agricole Lucile Gimberg

Le litige entre l'État et les associations avait été porté devant le tribunal administratif de Paris en 2019 par quatre ONG (Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Oxfam, Fondation pour la nature et l'homme), réunies sous la bannière « l'Affaire du siècle » et soutenues par une pétition de plus de 2,3 millions de citoyens.

Elles dénonçaient le non-respect par la France de ses engagements pour réduire plus drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. En février 2021, le tribunal leur avait donné raison, déclarant l'État « responsable » de manquements à ses engagements et du « préjudice écologique » qui en découle.

► À lire aussi : Climat: journée d'action, le gouvernement répond à «L'affaire du siècle»

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne