Madagascar: des dizaines de pailles-en-queue retrouvés mort sur l'île de Nosy Ve

Plusieurs dizaines de pailles-en-queue retrouvés morts sur l'île de Nosy Ve dans le sud-ouest de Madagascar. Cette petite île inhabitée est connue pour être l'un des seuls sites de nidification de ces oiseaux marins et attire chaque année de nombreux touristes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes précises de leur mort.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Reconnaissable à sa longue queue composée de deux plumes très fines, s'apparentant à deux pailles blanches, le phaéton ou paille-en-queue se retrouve vulnérable une fois sur terre. Ses pattes très courtes et palmées rendent son déplacement au sol difficile.

« Ces oiseaux nichent à même le sable sous des arbustes. Les braconniers ont coupé les têtes, les ailes et ont consommé le tronc. Si cela a pu se produire, c'est que la gestion n'est pas à la hauteur », indique la directrice de l'environnement et du développement durable de la région Atsimo Andrefana, Soary Randrianjafizanaka. « Nos agents n'ont rien repéré, car cela s'est passé loin à l'intérieur de la forêt », raconte Jean De Dieu Velonjanahary, le président du Fimimano, association de la communauté locale qui gère le site, soutenue notamment par des bailleurs de fonds internationaux à travers le projet Pôles Intégrés de Croissance. Dans un communiqué, le ministère de la Pêche indique que 80 cadavres de pailles-en-queue ont été découverts.

Un manque de sécurisation

Émile, guide et hôtelier dans la zone, évoque « un massacre » et « plus d'une centaine de cadavres d'oiseaux retrouvés sur place, mais aussi des œufs ». Ce dernier dénonce une mauvaise sécurisation du site, du braconnage sur d'autres espèces d'oiseaux et des campements sur l'île.

« C'est une mauvaise nouvelle qui n'est ni bonne pour l'image du tourisme, ni pour l'environnement. C'est dommage de voir que certains ne sont pas encore conscients de la valeur de ces oiseaux », regrette Rija Raoelijaona, directeur exécutif de l'office de tourisme de Tuléar.

Une réunion entre les autorités locales, bailleurs et communautés doit avoir lieu pour mettre en place des mesures de lutte contre ces actes de braconnage et une meilleure gestion de l'île.

