Après l'accord de Kunming-Montréal, la France attendue sur la protection de la biodiversité

Quelques semaines après l'obtention, à Montréal, d'un ambitieux accord mondial pour protéger la biodiversité d'ici à 2030, Christophe Béchu, le ministre français de la Transition écologique, a reçu tous les acteurs mobilisés lors de la COP15 : négociateurs, entreprises, syndicats, ONG. L'occasion aussi de les entendre aussi sur le processus qui s'ouvre maintenant : traduire l'accord international en une feuille de route claire à l'échelle française.

« Il y a un avant et un après COP15. Cet COP15, ça ne peut pas être de dire : "Nous, on fait déjà tout bien dans ce qu’il y avait dans l’accord" ». Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, promet que la France sera ambitieuse pour mieux protéger ses espaces naturels. Sa stratégie nationale biodiversité d'ici à 2030 est attendue au printemps.

Mais le premier signal envoyé inquiète les ONG. C'est la très probable prolongation de la dérogation qui permet aux producteurs de betteraves à sucre d'utiliser les pesticides tueurs d'abeilles. Jean-David Abel, de l'association France Nature Environnement : « On sent complètement un choc de réalité en venant au niveau domestique. La France peut être porteuse - c’est vrai, on peut le reconnaître - dans les instances internationales, d’objectifs assez ambitieux. Et puis, quand on revient au niveau local et qu’on questionne sur des sujets comme les pesticides, comme les espèces, comme la qualité de gestion des aires protégées - dans lesquelles ce ministère est en grande difficulté - il n’y a plus personne. »

Tous les ministères - y compris l'Agriculture et les Finances - doivent se sentir concernés par la mise en œuvre l'accord de Kunming-Montréal, défend Véronique Andrieux, du Fonds Mondial pour la Nature : « Il nous faut des métriques, des indicateurs datés, chiffrés, avec un calendrier clair de mise en œuvre, qui agissent sur l’ensemble des politiques qui détruisent la biodiversité, notamment en matière d’agriculture. »

Quant aux réseaux de réserves naturelles partout en France, ils attendent plus de moyens, financiers et humains, pour pouvoir monter en puissance.

