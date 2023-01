Face aux pénuries alimentaires et au changement climatique, la polyculture a «un intérêt»

On montre qu’on peut réduire les surfaces agricoles de presque 20 % en mélangeant plusieurs espèces sur les mêmes parcelles agricoles. Les résultats les plus intéressants, c’est en mélangeant une céréale avec une légumineuse, notamment en mélangeant le maïs et le soja, qui sont deux espèces majeures produites à l’échelle mondiale et qui jouent un rôle majeur dans la sécurité alimentaire. Et on a vu que les résultats les plus intéressants étaient obtenus dans des conditions de fertilisation modérées. Alors, il y a un intérêt environnemental pour plusieurs raisons. Une première raison, c’est qu’on peut faire des économies dans l’azoté, et dans les engrais azotés. C’est une source de pollution : soit les nitrates dans l’eau, soit une source d’ammoniac dans l’atmosphère, ce qui peut conduire à la production de particules fines. L’autre intérêt environnemental, c’est qu’on s’est aperçu qu’en mélangeant plusieurs espèces, on a souvent moins de maladies, moins de ravageurs dans les parcelles agricoles, ce qui permet aussi de faire des économies en termes d’usage des pesticides.