Une conférence internationale pour aider le Pakistan à surmonter les inondations dévastatrices

La ville de Sohbat Pur, dans la province du Balouchistan, au Pakistan, est recouverte par l'eau, le 29 août 2022. Les pertes et dommages économiques et non économiques se chiffrent en dizaine de milliards de dollars.

C’est l’une des avancées de la COP27 de Charm el-Cheikh : la création d’un fonds d’aide pour les pays les plus touchés par le changement climatique. Sauf que ce fonds n’existe pas encore. Comment, dès lors, aider un pays particulièrement menacé par le réchauffement comme le Pakistan, ravagé par des inondations historiques en 2022… L’ONU organise ce lundi 9 janvier une conférence internationale à Genève pour la reconstruction du pays. Et les besoins sont énormes.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Les chiffres donnent le tournis : 33 millions de Pakistanais touchés par les inondations, 8 millions de déplacés, au moins 1700 morts, des milliers de kilomètres de routes, de voies ferrées détruites. Voilà pour le bilan humain et matériel. Mais le pire reste peut-être à venir. C’est ce que redoute le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Pakistan, Knut Ostby : « Neuf millions de personnes en plus pourraient basculer dans la pauvreté à cause des inondations. Elles ont non seulement détruit une partie des récoltes agricoles mais elles empêchent les agriculteurs de planter pour l’an prochain. Le prix de la nourriture va donc augmenter. Et ça pourrait multiplier par deux le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire. De 7 millions aujourd’hui à plus de 14 millions. »

L’eau ne s’est d’ailleurs pas retirée partout encore. Plus de six mois après la catastrophe. L’ONU estime que la reconstruction va coûter plus de 16 milliards de dollars. Ce sont les pertes et dommages, qui furent au centre des discussions lors de la COP27 de Charm el-Cheikh. C’est à peu près quatre fois ce que demande l’ONU pour l’Ukraine en 2023.

