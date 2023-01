Santé des enfants: les écoles et crèches de France encore trop exposés aux polluants

École de Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, le 12 mai 2020 (Image d'illustration). REUTERS/Stephane Mahe

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C'est souvent l'angle mort des luttes écologistes. La dégradation de l'environnement a un impact conséquent sur notre santé. Le Haut Conseil pour la Santé Publique a examiné 15 années de plans santé-environnement mis en place par les différents gouvernements en France afin d'en tirer les leçons. Lors d'un séminaire devant les ministères de la Santé et de la Transition écologique, les médecins et experts de cette instance indépendante ont attiré l'attention des décideurs, notamment sur la nécessité de réduire la pollution de l'air à l'intérieur des écoles et des crèches.