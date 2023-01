France: la présence des «polluants éternels» dans l'eau serait largement sous-estimée

La présence des P-FAS - des substances chimiques ultra toxiques aux effets graves sur la santé - dans les eaux de surface en France est « généralisée » et largement « sous-estimée ». C'est l'alerte lancée par Générations Futures qui a examiné les données sur la qualité de l'eau dans les rivières, lacs et étangs du pays. L'ONG environnementale a publié jeudi 12 janvier un rapport alors que quatre pays européens (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Suède) s'apprêtent possiblement ce vendredi à réclamer à l'Agence européenne des produits chimiques des restrictions concernant ces polluants extrêmement persistants dans la nature.