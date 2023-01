Métaux rares: une entreprise canadienne filmée en train de rejeter ses déchets dans l'océan

L'entreprise minière canadienne The Metals Company a été filmée en train de rejeter ses déchets par-dessus bord. Or, cette entreprise est aujourd'hui la seule à pouvoir exploiter les ressources minières des grands fonds marins, parmi lesquelles de précieux métaux rares.

Sur la vidéo diffusée par Mines alerte Canada, Greenpeace International et la Deep Sea Mining Campaign, un bateau de l'entreprise canadienne The Metals Company (TMC). Il s'en échappe un flot ininterrompu d'eau marronnasse, elle s'écoule directement dans l'océan Pacifique. Les images ont été filmées par des scientifiques à bord de navires appartenant à la société alors qu'elle testait sa technologie d'exploitation minière en eaux profondes dans la zone de Clarion Clipperton. Ce sont les rejets de l'exploitation minière du fonds marin par la société.

Sandale en haute mer.



Des scientifiques lanceurs d’alerte étaient sur le bateau de @TheMetalCo, la compagnie minière canadienne qui a réalisé les premiers test d'exploitation minière des fonds marins. Ils lancent l'alerte en nous envoyant ces vidéos. pic.twitter.com/Ej9KAQ956v — CamilleEtienne (@CamilleEtienne_) January 11, 2023

« Normalement, les entreprises minières sont censées envoyer leurs déchets dans les profondeurs, explique Anne-Sophie Roux, de la Sustainable Ocean Alliance (Alliance pour un océan durable). En fait, concrètement, le bateau à la surface est relié à la machine tout en bas à 4 000 mètres de profondeur par un énorme tuyau. Un premier tuyau remonte tous les métaux précieux et un deuxième tuyau redescend dans les profondeurs par lequel ils sont censés renvoyer les déchets. Justement parce que les scientifiques n’ont pas assez de recul sur les impacts que ça peut avoir en surface. Du coup, on voit que l’entreprise ne respecte même pas les quelques règles qui lui sont imposées. »

La conduite des opérations par The Metals Company est pourtant observée de toutes parts. C'est en effet la seule entreprise à avoir un permis de minage des grands fonds, un test validé par l'Autorité internationale des fonds marins alors que l'élaboration d'un code minier dédié est en cours. Des négociations lourdes, tant les conséquences sur ces zones encore préservées peuvent être importantes et les enjeux importants alors que les abysses pourraient représenter une manne potentielle avec l'explosion des besoins en batteries. C'est d'ailleurs pour cette raison que de plus en plus de pays, dont la France, appellent à un moratoire sur le sujet.

