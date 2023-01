Tempêtes en Californie: «Un exemple parfait» des effets du réchauffement climatique

Entretien

Depuis la mi-décembre 2022, la Californie subit des conditions climatiques inédites, avec des épisodes de pluie et pas moins de cinq tempêtes en un peu plus d’un mois, notamment provoquées par des « corridors de vapeurs ». Les précipitations ont provoqué au moins 19 morts. Christophe Roncato Tounsi, historien de l’environnement, maître de conférences à l’université Grenoble Alpes, analyse le phénomène et ses conséquences.

RFI : Comment analysez-vous ces différents épisodes de fortes pluies en Californie ?

Christophe Roncato Tounsi : Je pense qu'il faut insister sur le caractère répétitif des précipitations qui sont tombées sous forme de pluie ou de neige en Californie. Ce ne sont pas moins de quatre ou cinq vagues successives depuis le 26 décembre qui ont déferlé sur l’État. Et bien entendu, ceci est alimenté par un réchauffement climatique et des températures dans le rouge, une humidité en haut dans l'atmosphère qui vient renforcer le caractère exceptionnel de ces précipitations.

On parle beaucoup de rivières atmosphériques ces derniers jours. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit ?

C'est un terme utilisé depuis les années 90. On en a beaucoup entendu parler dans le contexte californien et cela se manifeste par une humidité plus importante dans l'atmosphère qui se traduit par un déversement de pluie et de neige qui équivaut aux grandes rivières de la planète telles que l'Amazone ou le Nil. Par conséquent, cela fait des dégâts considérables sur les infrastructures, la population, la végétation...

On parle aussi de corridors de vapeur. Est-ce la même chose ?

Oui, ce sont des phénomènes identiques et qui sous-tendent les précipitations actuelles.

Y a-t-il une responsabilité humaine dans ces phénomènes ?

Je crois qu’elle est double. Bien sûr, il s'agit des activités humaines dans leur ensemble, liés aux différents secteurs économiques qui émettent, comme chacun le sait, une certaine quantité de gaz à effet de serre. Donc là, ce n'est pas la responsabilité propre à la Californie, c’est une responsabilité systémique et collective. Mais on peut aussi pointer du doigt certaines responsabilités en Californie, par exemple, le fait qu'on a tendance à construire dans des zones qui sont inondables. C'est quelque chose sur lequel les politiques publiques californiennes devraient travailler pour éviter que les inondations occasionnent des dégâts démesurés.

Parce qu'aujourd'hui les infrastructures de retenue d'eau, les digues, les lacs artificiels ne sont plus adaptés au monde actuel ?

Les infrastructures sont adaptées au climat du XXe siècle, mais pas du XXIe siècle. Ainsi, les extrêmes sont renforcés dans le contexte actuel et les infrastructures peinent à résister.

Avec en plus une sécheresse qui a sévi dans tout l'ouest américain, notamment en Californie, donc des sols qui sont extrêmement arides et qui ne peuvent pas absorber de telle quantité d'eau. Peut-on faire le lien avec le réchauffement de la planète ?

Les climatologues nous disent depuis longtemps maintenant que le réchauffement climatique va renforcer les extrêmes. Là, on a un exemple parfait de ce qui se passe à l'échelle globale. Je crois qu'on doit faire le lien. On voit que dans les médias américains le lien n’est pas fait systématiquement.

Cela veut dire que ces phénomènes extrêmes sont appelés à se répéter encore et encore ?

Tout à fait. La nouvelle norme se dessine dans ces scénarios-là, des extrêmes chauds, des extrêmes pluvieux, des extrêmes neigeux. Et encore une fois, les scientifiques qui travaillent sur ces changements climatiques nous le disent. On a là affaire à ce que certains ont appelé un coup de fouet climatique, à savoir que tout va venir brutalement, avec des conséquences environnementales. On parle aussi par exemple de l'érosion des côtes avec de l'eau qui se déchaîne.

D'un point de vue humain, qui subit ces phénomènes à répétition ?

Tout le monde est impacté. On a des comtés comme celui de Santa Cruz plutôt aisé, avec une population qui peut travailler dans les grandes industries de la high tech. Ces gens-là ont été impactés.

Mais en fait, à l'inverse, les minorités, les gens les moins aisés, eux, ne peuvent pas faire face…

Si on prend l'exemple de San Francisco, on se rend compte que principalement, les gens qui vivent dehors sont bien entendu les plus exposés aux risques. Et puis on sait par ailleurs que certaines zones allant du sud de San Francisco à Los Angeles, auront plus de mal à reconstruire leurs infrastructures parce qu'elles sont souvent sous-financées.

La Californie, on le répète très régulièrement, est à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique avec son gouverneur démocrate. Qu'est-ce qui concrètement est fait ? Est-ce suffisant ?

La Californie a cette réputation, et à juste titre, d'avoir toujours été proactive en la matière d'environnement. Si on s'intéresse plus spécifiquement au climat, on voit que sous l'impulsion du gouverneur Arnold Schwarzenegger dans les années 2000, il y a un tournant climatique qui est pris. Des scénarios très sérieux, influencés par la science, émergent à partir de 2007, 2008. Est-ce que c'est assez ou pas ? C'est une question qu'il faut poser. Néanmoins, on peut s'interroger sur certains points de ces scénarios qui ont tendance à vouloir maintenir le cap en termes de croissance économique.

