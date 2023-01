Environnement: la justice de l'UE bannit les dérogations sur les néonicotinoïdes

Le débat sur les néonicotinoïdes est relancé en France à la faveur d'une décision de justice européenne. L'usage de ces pesticides tueurs d'abeilles est interdit en Europe depuis 2018, mais une bonne dizaine de pays octroient des « autorisations d'urgence », comme Paris s'apprête à le faire une nouvelle fois pour ses producteurs de betteraves sucrières. La Cour de justice de l'Union européenne vient d'estimer qu'aucune dérogation à l'interdiction européenne des semences traitées aux « neonics » n'est légale.

Publicité Lire la suite

C'est une victoire pour les insectes pollinisateurs, se félicitent les défenseurs de l'environnement. « Enfin, s'est exclamé l'eurodéputé Vert Claude Gruffat, joint par Nicolas Feldmann de RFI, c'est un vrai moment pour la biodiversité et l'écologie ! »

Les néonicotinoïdes, appelé communément « neonics », sont parfois pulvérisés, mais souvent ils enrobent les semences qui seront mises en terre au printemps. Ces pesticides s'attaquent au système nerveux des insectes pollinisateurs, abeilles et des bourdons notamment, et finissent par les tuer. Ces insectes, en très fort déclin en Europe, sont pourtant indispensables à l'équilibre de la nature et des champs cultivés.

Depuis 2018, l'Union européenne a banni les neonics, mais onze pays membres, comme la France, l'Allemagne et la Belgique, approuvent des dérogations pour certains groupes d'agriculteurs. Ils sont interdits en France depuis 2018, mais en 2020, une dérogation a été mise en place et le gouvernement français s'apprête justement à valider une troisième année de dérogation pour les producteurs de betteraves à sucre.

Récolte de betteraves à sucre. (Photo d'illustration) © Pixabay/distelAPPArath

Objectif : les aider à lutter contre les pucerons qui transmettent la jaunisse à leurs cultures. C'est la « dernière année », promet Paris qui pousse les agriculteurs à adopter des alternatives. « Cette décision s’applique à tous les pays européens, donc tous ceux qui s’apprêtaient à remettre une dérogation une année supplémentaire, comme la France qui s’apprêtait à remettre une dérogation pour la troisième année consécutive sur ce pesticide, sur ce néonicotinoïde, ne vont pas pouvoir le faire, et ça, franchement, c’est une bonne nouvelle, insiste Claude Gruffat. Ça va amener les producteurs de betteraves à trouver d’autres solutions, c’est vrai que pour eux ce n’est pas simple. La politique agricole commune, ça doit servir à ça : travailler différemment et accompagner ceux qui sont en train de se passer des pesticides progressivement, avec le temps. Là, ce n’est pas progressivement, c’est maintenant, on arrête net. Alors ceux qui ne s’y sont pas préparés vont avoir une période un petit peu plus compliquée, bien sûr.​​​​​ »

Il n'est pas certain que la décision de justice européenne change la donne pourtant : le gouvernement pourrait passer en force ; les associations saisiraient alors le conseil d’État. En attendant, les puissants producteurs de betterave - la France est le premier producteur de sucre européen - font monter la pression en parlant de « décision brutale » pour les territoires ruraux.

► À lire aussi : L'UE interdit les insecticides «tueurs d'abeilles» mais les exporte massivement

► À lire aussi : Après l'accord de Kunming-Montréal, la France attendue sur la protection de la biodiversité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne