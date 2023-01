France: manifestations contre la pollution aux billes de plastique sur la côte Atlantique

Après le Finistère en décembre, la Vendée mi-janvier, c'est au tour des plages de Loire-Atlantique et du Morbihan de subir une véritable marée blanche de billes de plastique. Ce week-end, plusieurs manifestations sont organisées en bordure de littoral. C’était le cas à Pornic samedi après-midi 21 janvier.

Samedi après-midi, sur la plage de Pornic, environ 150 bénévoles ont répondu présents à l'appel de l'ONG Surfrider Foundation. But de l'opération : ramasser autant de granulés plastique que possible, mais surtout manifester leur colère.

Ces pellets, aussi appelées GPI (granulés plastiques industriels) ou « larmes de sirènes », sont fondus pour fabriquer tous les objets en plastique du quotidien.

Lionel Cheylus, porte-parole de l'ONG, s'inquiète des conséquences de cette marée blanche. « Ça a des conséquences sur la biodiversité puisque les poissons vont ingérer ces plastiques, confie-t-il au micro de Lucie Bouteloup, du service France de RFI. On sait que le plastique maintenant pose des soucis pour la santé humaine ; donc si on asphyxie l’océan avec du plastique, très clairement, c’est notre avenir qui est en jeu. »

Les GPI (granulés plastiques industriels) ou «larmes de sirènes», sont fondus pour fabriquer tous les objets en plastique du quotidien. AFP - LOIC VENANCE

Un container tombé à la mer ?

Pour l'heure, si aucun coupable n'a été identifié, c'est bien la piste du renversement d'un container en mer qui est la plus probable. Après les plaintes des associations et des élus face à ce drame écologique, le ministère de la Transition écologique a également annoncé, samedi dans l'après-midi, qu'il allait intenter une action en justice.

« Espérons que ça pourra nous aider à retrouver les coupables, poursuit Lionel Cheylus. C’est toujours très compliqué une plainte contre X parce qu’on ne sait pas où est ce conteneur, on ne sait pas comment il s’est abîmé, c’est une enquête longue et compliquée. Ce qui compte pour nous sont des mesures de prévention, de sanction et une législation prise à l’échelle européenne contre les faiseurs de pollution. Ça a assez duré, on en a marre. »

✊ journée d'activisme citoyen pour responsabiliser les #industries #plastique pour les pollutions aux Granulés Platique industriels. Pollution Plastique = industrie coupable ! Exemple ici à #Plouarzel (#Finistère) pic.twitter.com/8CS96YCG0S — Surfrider France (@surfriderfrance) January 21, 2023

Le maire de Pornic, Jean-Michel Brard, était aussi présent sur la plage. Il a porté plainte contre X lundi suite à cette pollution, de même que le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, et la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais.

Ce dimanche, une nouvelle manifestation est annoncée sur la plage de Longeville-sur-Mer en Vendée.

► À voir aussi : sur la route des cargos géants, un reportage sur France 5. Lorsque des conteneurs tombent à l'eau, la marchandise qu'ils contiennent s'échoue sur les plages, en France et ailleurs...

