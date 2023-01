Le label Haute valeur environnementale, une tromperie selon les associations de consommateurs

Sept associations de défense des consommateurs, de défense de l'environnement et de promotion de l'agriculture biologique ont déposé vendredi 20 janvier une requête au Conseil d'État pour interdire le label agricole « haute valeur environnementale » (HVE). Ils dénoncent des pratiques de « greenwashing » susceptibles de tromper le consommateur.

Publicité Lire la suite

La tromperie dure depuis plus de dix ans selon le collectif d'associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, d’agriculteurs et d’entreprises biologiques. Créé en 2012, ce label devait garantir que les pratiques d'une exploitation « préservent l'écosystème naturel et réduisent au minimum la pression sur l'environnement (sol, eau, biodiversité...) ». Il suppose par exemple une « réduction » de l'utilisation de pesticides, mais ne les interdit pas, à la différence de l'agriculture biologique.

Un verdissement de façade

Ce label, défendu par le ministère de l'Agriculture, est donc censé identifier, grâce à des logos apposés sur des bouteilles de vin par exemple ou des sachets de fruits et légumes, des exploitations valeureuses. Le problème pour les associations qui ont formé le recours devant le Conseil d'État, ce sont les critères de sélection qui n'excluent pas les pesticides CMR2 suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

L'année dernière, face aux critiques de Bruxelles, ces critères avaient été renforcés afin que les exploitations labellisées puissent continuer à bénéficier des subventions de la politique agricole commune européenne (PAC). Mais cela « n'a pas amélioré la situation » dénoncent les requérants.

La Fédération nationale d'agriculture biologique, UFC-Que Choisir, SYNABIO, Générations futures, Bio consom'acteurs, et Réseau environnement santé et Agir pour l'Environnement sont donc mobilisés pour faire reconnaître une tromperie du consommateur. « Il existe un modèle, certes perfectible, mais qui a l'une des plus hautes performances environnementales : ce modèle s'appelle l'agriculture biologique », souligne le collectif.

Des pesticides dans des vins labellisés HVE

Une situation également dénoncée par Valérie Murat, porte-parole de l'association Alertes aux toxiques, condamnée en justice à la suite d'une plainte du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) pour « dénigrement collectif à l’égard de la filière des vins de Bordeaux ». La lanceuse d'alerte a en effet révélé la présence de nombreux pesticides dans divers vins de la région bordelaise et critiqué l'utilisation de ce label HVE pour redorer l'image d'une filière très consommatrice de pesticides.

Dans le monde agricole, le sérieux du label HVE est régulièrement pointé du doigt par l'appellation «Haute valeur d'enfumage» ou encore dans les lycées agricoles «Haricot verts échalotes»...

► À lire aussi : Le «greenwashing», une grande mascarade dénoncée avec virulence sur les réseaux sociaux

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne