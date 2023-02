France: les ultimes heures du Signal, symbole français de la montée de l'eau et de l'érosion

L'immeuble Le Signal, construit en 1967 et voué à la destruction en raison de l'érosion côtière. Il est abandonné depuis 2014 et doit être détruit ce vendredi 3 février 2023.

Le chantier de destruction de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde) commence ce vendredi 3 février, en présence du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la secrétaire d'État chargée de l'écologie.

Du haut de ses 4 étages et 78 appartements, Le Signal est tout un symbole. Construit en 1967, cet immeuble est le reflet du développement immobilier parfois excessif de l'époque. Mais depuis 2014, il est devenu plutôt une illustration de l'érosion côtière.

En effet, à sa construction il y a 56 ans, Le Signal se trouvait à 200 mètres de la mer, la plage s'étalait alors à perte de vue. Actuellement, une bande de sable d'une dizaine de mètres seulement le sépare des vagues. Un effet de l'érosion des côtes qui menace désormais des centaines de communes en France.

Dans ces territoires, le trait de côte recule très vite, obligeant les autorités à raser des constructions dont la sécurité n'est plus assurée.

C'est le cas en Gironde avec la démolition du Signal, c'est également le cas par exemple en Seine-Maritime où le camping situé à Quiberville sera installé ailleurs, loin des vagues.

En France, 864 communes littorales sont menacées par l'érosion des côtes. Elles peuvent, grâce à la loi climat et résilience bénéficier d'aides financières et techniques pour anticiper les risques, mais seules 126 en ont fait la demande.

« C'est l'illustration de ce qu'il ne faut plus faire, c'est-à-dire continuer à construire dans des zones menacées, explique Stéphane Béchu, député de la Vendée et auteur d'un rapport sur le littoral publié en 2019. Parmi les territoires les plus menacées, je citerais la Martinique dans les Outre-Mers. Une commune comme Biscarosse [Gironde, France métropolitaine, NDLR] est particulièrement concernée par le recul du trait de côte. On a des territoires très concernés également en Manche et en Vendée. »

