Une centaine d'élus européens demandent l'interdiction de nouveaux projets fossiles

Profits records pour les géants des hydrocarbures

La multinationale française doit présenter mercredi ses résultats financiers annuels, après avoir fait état au troisième trimestre d'un nouveau bénéfice record de 6,6 milliards de dollars grâce surtout à l'envolée des prix du gaz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ce mardi, le géant des hydrocarbures BP a annoncé mardi que son bénéfice hors éléments exceptionnels, indicateur le plus suivi par les marchés, plus que doubler sur un an à 27,7 milliards de dollars, un record absolu. accompagné d'importantes distributions à ses actionnaires, et ralentit le rythme de sa transition énergétique, au grand dam des écologistes.

Ce résultat est publié dans la foulée de son compatriote Shell, qui avait annoncé la semaine dernière le bénéfice le plus élevé de son histoire en 2022, à 42,3 milliards de dollars. Il suit aussi des résultats spectaculaires de ses rivaux américains ExxonMobil et Chevron.