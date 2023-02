Changement climatique: le géant de l'énergie Shell visé par une plainte au Royaume-Uni

Shell, le géant britannique de l'énergie qui a publié la semaine dernière des bénéfices records (44 milliards de dollars en 2022), est dans le viseur de la justice britannique pour avoir failli à ses obligations dans la lutte pour le changement climatique. Une accusation dont se défend la direction du groupe.

Les plus hauts dirigeants du géant de l'énergie britannique Shell sont visés par une procédure devant la justice britannique pour leur gestion « défaillante » des risques du changement climatique. L'organisation de défense de l'environnement ClientEarth est à l'origine de la plainte contre Shell. Elle estime que les onze administrateurs de Shell ne préparent pas correctement la transition énergétique et font « peser des risques sur le futur » du groupe énergétique. Et ce, dit-elle, alors que « la transition vers une économie à faible émission de carbone n'est pas seulement inévitable, elle est en cours ».

C'est la première fois, selon ClientEarth, qu'un conseil d'administration est ainsi interpellé pour son « incapacité à réduire ses émissions de gaz à effet de serre ».

Plainte soutenue par des actionnaires minoritaires

Shell répond que c'est faux et qu'au contraire sa stratégie climat est même « alignée sur un objectif plus ambitieux que celui des accords de Paris », c'est-à-dire une hausse de la température moyenne mondiale limitée à 1,5 °C, au-dessus des niveaux pré-industriels.

ClientEarth est toutefois soutenu par des investisseurs institutionnels aussi actionnaires de Shell. C'est le cas des fonds de pension britanniques Nest and London et CIV ou du gestionnaire d'actifs français Sanso IS. Des actionnaires qui, d'après Shell, représentent à peine 0,2% de son actionnariat total, alors que 80% de ses actionnaires ont voté en faveur de sa stratégie climat.

