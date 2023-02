Au Québec, les citoyens tentent de se réapproprier durablement leur fleuve

Reportage

L'attachement des Québécois au fleuve Saint-Laurent est multiple et variable, selon les territoires. Progressivement, la nécessité de le protéger et de le valoriser durablement fait son chemin dans les consciences, poussée par des acteurs de terrain, loin des tergiversations politiques gouvernementales.

De notre correspondant à Montréal,

Au Québec, le Saint-Laurent est partout. Il est la voie navigable qui permet de pénétrer jusqu'à Toronto et Ottawa, en passant par les villes de Montréal et Québec. Le fleuve est essentiel pour les cultures autochtones comme canadiennes, assure l'accès à la mer et l'accès au commerce mondial, aux ressources halieutiques et à l'énergie hydroélectrique, notamment grâce à ses affluents : 95% de l'électricité consommée par les Québécois est assurée par l'hydraulique. Un fleuve-mer qui semble, comme un aimant, attirer sur ses côtes les installations humaines.

Un fleuve exposé

Nécessairement, cette omniprésence des villes et des industries aux abords du fleuve a des impacts. Au niveau de la perte de sa biodiversité, d'abord. L'artificialisation des sols, l'un des grands fléaux des sociétés occidentales en matière d'environnement, touche directement le Saint-Laurent, rappelle Jean-Éric Turcotte, directeur général sortant de Stratégies Saint-Laurent, organisme qui coordonne la protection et la gestion durable du fleuve. « L'étalement urbain comme la transformation de zones naturelles en zones d'agriculture intensive a des impacts sur la qualité de l'eau et supprime des milieux humides par milliers d'hectares », explique le géomorphologue spécialisé dans l'étude du milieu marin et littoral.

La qualité de l'eau s'améliore néanmoins au fil des années, notamment grâce aux municipalités. Les systèmes d'épuration des villes sont plus efficaces, les rejets industriels moins fréquents qu'il y a trente ans. L'agriculture doit encore faire des efforts, nuance Jean-Éric Turcotte : « On a des projets qui visent à établir des bandes riveraines, ce qui ferait que dans certains secteurs, il pourrait y avoir moins de pesticides, moins d'engrais, diffusés dans les cours d'eau qui vont nourrir le fleuve, et éviter ainsi la formation d'algues. » La pollution aux microplastiques, l'augmentation de la température de l'eau liée au réchauffement climatique qui diminue son oxygénation, la lutte contre les espèces invasives, la décarbonation du transport maritime sont autant de points sur lesquels l'action est vitale.

Partir du cœur

La clé pour résoudre ces enjeux se trouve en partie dans les rapports des Québécois à leur fleuve. « Il n'y a pas un mais plusieurs attachements au fleuve Saint-Laurent. On n'entretient pas du tout le même rapport au fleuve selon si l'on est à Rimouski, où le fleuve-mer fait 50 kilomètres de large, qu'à Montréal, où la ville est plus présente et les deux berges distantes de deux kilomètres », souligne Jean-Éric Turcotte. Ces attachements émotionnels au fleuve pourraient amorcer un changement sociétal, en poussant les individus à s'investir pour sa protection.

Mais encore faut-il que les Québécois connaissent ses enjeux. Dans les programmes scolaires, par exemple, les fleuves étudiés en géographie sont généralement étrangers, comme l'Amazonie, remarque Geneviève Therriault, professeure chercheuse à l'université du Québec à Rimouski, qui a étudié le rapport des 15-17 ans au fleuve. Mettre le Saint-Laurent en avant dans les programmes, ce serait permettre une meilleure compréhension de leur environnement direct, et non pas renoncer à une ouverture sur le monde. « Les jeunes prennent du plaisir à réaliser des projets liés au fleuve, car ils découvrent la complexité des enjeux environnementaux ou scientifiques, mais aussi sociaux, politiques, économiques. Par exemple, ils vont bien plus lier le passage du bateau-conteneurs à ce qu'ils trouvent dans leur assiette », détaille la chercheuse.

Vers une gestion durable des ressources ?

Une fois cet intérêt éveillé, c'est encore la société civile qui prend le relais pour réhabiliter le fleuve. Les initiatives se multiplient en matière de consommation. « La plupart des Québécois ne mangent que quelques produits du Saint-Laurent, alors qu'il en existe une centaine ! », s'étonne Émilie Morin, chercheuse à l'université du Québec à Rimouski. En 2018, 81% des produits pêchés dans le Saint-Laurent étaient exportés hors du territoire québécois. Le collectif de scientifiques dont elle fait partie a ainsi décidé de passer de la recherche à l'action en lançant l'initiative « Mange ton Saint-Laurent ». Le but est de rassembler des acteurs de tous les secteurs pour promouvoir le manger local. Dans ce contexte, le premier salon destiné aux producteurs québécois, Fourchette Bleue, a fêté sa deuxième édition il y a quelques semaines avec un objectif clair, favoriser les débouchés pour l'industrie vers le Québec.

Les acteurs de terrain le disent tous : ce n'est pas qu'aux individus de changer les choses, c'est aussi aux gouvernements provincial et fédéral d'agir. L'organisme non lucratif Plan d'action Saint-Laurent, par exemple, vise à éduquer, informer et agir pour protéger le fleuve depuis 1988. Une très belle initiative, rappelle Jean-Éric Turcotte, mais dont le budget stagne depuis sa création. De la même manière, décrit Émilie Morin, des entreprises comme Chasse-Marée, spécialisée dans la vente de produits du Saint-Laurent aux Québécois, ont peiné à obtenir des autorisations d'exploitation, car le système est tourné vers l'exportation. Donner un statut juridique au Saint-Laurent, comme le promeut un collectif citoyen, serait une autre bonne manière de le défendre. Un virage à 180° est donc nécessaire à toutes les échelles, pour concrétiser un objectif : faire du Saint-Laurent un fleuve durable et intégré dans les territoires.

