Les catastrophes naturelles dans l'hémisphère Sud liées au réchauffement climatique

Cette semaine, la banquise de l'Antarctique a battu son record de fonte pour la deuxième année consécutive, et cela avant même la fin de l'été. Par ailleurs, cyclone en Nouvelle-Zélande, inondations en Afrique du Sud, incendies au Chili, les catastrophes naturelles se sont multipliées ces dernières semaines dans l'hémisphère Sud, en plein été austral. Ces phénomènes seraient liés au réchauffement climatique.

« C’est un peu le même scénario que ce qu’il s’est passé en France, analyse Jean Jouzel, paléoclimatologue et ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC au micro de Pauline Gleize du service économie de RFI, une conjonction de vagues de chaleur très intenses et de périodes de sécheresse, ce qui renforce le risque d’extension des incendies une fois qu’ils ont démarré. C’est ce qu’il se passe, du moins en Amérique du Sud et qui a soixante fois plus de risques de survenir que s’il n’y avait pas de réchauffement climatique. »

Et le chercheur de ne pas être optimiste pour l’avenir : « Et disons que leur projection est également que, dans un monde plus chaud, cela risque de se poursuivre. C’est un peu la même chose que dans l’hémisphère Nord. C’est vrai qu’on regardait peu jusque-là sur l’hémisphère Sud ce qu’il se passait, par exemple l’Antarctique se réchauffait moins vite que le reste de la planète, ce n’est plus vrai pour le moment. L’hémisphère Sud est aussi sujet aux conséquences du réchauffement climatique lié aux activités humaines de façon très claire. L’attribution n’est pas forcément faite dans tous les cas, mais dans ce cas-là, elle est déjà pratiquement faite. »

Vers des températures extrêmes

La banquise de l'Antarctique a battu son record de fonte pour la deuxième année consécutive, avant même la fin de l'été, selon l'observatoire américain de référence, laissant le continent austral exposé aux vagues et aux vents chauds qui menacent indirectement la calotte glaciaire. Le 13 février, l'étendue de la glace de mer autour du continent du pôle Sud « est tombée à 1,91 million de kilomètres carrés », soit l'étendue la plus faible jamais enregistrée depuis le début des mesures satellites en 1978, selon le centre américain National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

► À lire aussi : La banquise en Antarctique au plus bas

Or, une couverture moins importante de glace de mer, dont la surface blanche réfléchit le soleil, augmente le réchauffement des océans, accentuant les effets du changement climatique causé par l'activité humaine. « Le minimum annuel de couverture a été atteint entre le 18 février et le 3 mars ces dernières années, ce qui laisse présager une nouvelle baisse » d'ici la fin de l'été austral, marqué par des températures extrêmes au Chili et en Argentine, avertit le NSIDC.

