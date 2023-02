États-Unis: des habitants de l'Ohio craignent une pollution chimique majeure

Un panache noir s'élève au-dessus d'East Palestine, dans l'Ohio, lundi 6 février 2023. AP - Gene J. Puskar

Au début du mois de février, un train transportant du chlorure de vinyle, produit chimique cancérigène utilisé pour faire du PVC et d’autres produits chimiques dangereux, a déraillé dans l’Ohio. Un énorme incendie a suivi, dégageant un nuage de fumée noire, et 2 000 personnes ont été évacuées de la zone par crainte d’une explosion. Aujourd’hui, les rumeurs vont bon train concernant une pollution majeure et des risques graves pour la santé.