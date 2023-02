Inaction climatique: des enfants saisissent la Cour constitutionnelle autrichienne

Ces enfants et adolescents demandent la révision d’une loi qui, selon eux, ne les protège pas assez des conséquences du réchauffement climatique. Cette démarche, inédite en Autriche, vise aussi à mettre la pression sur le gouvernement écolo-conservateur.

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Douze enfants et adolescents ont décidé, ce mardi, de déposer une plainte auprès de la cour constitutionnelle autrichienne. Ils sont âgés de cinq à seize ans et demandent à être mieux protégés des conséquences du réchauffement climatique. La loi autrichienne dans ce domaine date de 2011 et elle est insuffisante à leurs yeux, pas en mesure de les protéger convenablement.

« Dans notre pays, la loi sur la protection de l'environnement ne mentionne pas d’objectifs de réduction des gaz à effet de serre, ne prévoit pas de mesures efficaces, ni de mécanismes de sanction. C'est donc une loi sur la protection de l'environnement qui ne mérite pas son nom », estime l’avocate Michaela Krömer, qui représente les enfants.

La plainte est soutenue par le mouvement international Fridays for Future, très actif en Autriche. Si son avenir sur le plan judiciaire est complexe et incertain, le but est aussi de mettre la pression sur le gouvernement autrichien, une coalition entre les conservateurs et les écologistes. Une nouvelle loi sur la protection du climat est en effet attendue depuis deux ans, mais les deux partenaires ne parviennent pas à se mettre d’accord. Reste à savoir si cette plainte pourra permettre de lever ces blocages.

