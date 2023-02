Norvège: Greta Thunberg apporte son soutien aux Samis contre un parc d’éoliennes

Greta Thunberg, à droite, se joint aux militants de Nature et Jeunesse et de Norwegian Samirs Riksforbund Nuorat qui bloquent les entrées du ministère du Pétrole et de l'Énergie à Oslo lundi matin, 27 février 2023.

Greta Thunberg participe à un sit-in devant le ministère norvégien de l'Énergie pour protester contre un parc d’éoliennes. La militante écologiste est venue apporter son soutien au combat des Samis en Norvège, ce peuple autochtone du Grand Nord à qui la Cour suprême a donné raison, décrétant que les éoliennes allaient à l'encontre de leurs droits et de leur culture. Pourtant, 500 jours après cette décision de justice, rien n'a été fait, les éoliennes sont toujours là et les pales tournent à plein régime.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Storhéia est le plus grand parc éolien de Norvège. Et depuis deux décennies, les contentieux juridiques s’enchaînent. Mais en octobre 2021, la Cour suprême a enfin tranché : les autorisations d’expropriations et d’exploitation accordées pour la construction de 151 turbines et 130 kilomètres de routes d’accès dans la région montagneuse de Fosen sont invalides.

Décision retentissante qui avait conclu que ces infrastructures allaient à l’encontre du droit des Samis à laisser pâturer leurs rennes en hiver sur ces crêtes parcourues depuis le XVIe siècle. Problème : les juges n’ont rien dit sur le sort à accorder aux éoliennes.

► À écouter aussi : «Stöld» d'Ann-Helen Laestadius redonne une voix au peuple sami

« La transition climatique ne peut pas être une couverture au colonialisme »

Les 350 militants qui se relayent depuis cinq jours pour bloquer le ministère de l’Énergie à Oslo estiment que les turbines doivent être détruites et les terres rendues aux Samis.

Mais le ministre de l’Énergie Terje Aasland veut quant à lui qu’une enquête administrative détermine comment les éleveurs de rennes et l’industrie du renouvelable pourraient cohabiter.

► À lire aussi : L’industrie éolienne soumise à des vents contraires

Après seize mois d’inertie gouvernementale, les militants dénoncent un dysfonctionnement démocratique et une confiance en l’État de droit qui s’érode auprès des populations Samis.

La militante écologiste Greta Thunberg, venue en renfort lundi 27 février et ce mardi pour mettre un coup de projecteur à ce combat emblématique du Grand Nord a déclaré : « La transition climatique ne peut pas être une couverture au colonialisme. Une transition climatique qui viole les droits de l’homme n’est pas digne de ce nom. »

► À lire aussi : «Le Grand Livre du climat», un tour d'horizon du défi climatique dirigé par Greta Thunberg

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne