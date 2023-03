Au Gabon, le One Forest Summit accouche d'un fonds de 100 millions d'euros

Entrée du One Forest Summit à Libreville, le 2 mars 2023.

Les six chefs d’États présents à cette réunion internationale sur laconservation des forêts, la protection du climat et la biodiversité ont adopté un document baptisé « plan de Libreville ».

Le plan de Libreville s'inspire des principales résolutions de la COP27. Les politiques présents au sommet se sont engagés à stopper la déforestation comme solution efficace dans la lutte contre le changement climatique, rapporte notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.

Mesure phare de ce plan, la création d'un fonds doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros a été annoncée. « Nous allons mettre 100 millions d'euros additionnels pour les pays qui souhaitent accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité dans le cadre des partenariats », a déclaré le président français Emmanuel Macron. La Fondation Walton participera à hauteur de 20 millions d'euros, Conservation international pour 30 millions d'euros et la France met sur la table 50 millions d'euros, a détaillé le président français.

Ce fonds servira à financer un mécanisme de rémunération des pays exemplaires dans la conservation des forêts et la sauvegarde de leurs stocks vitaux de carbone et de biodiversité, via des « certificats biodiversité ». Ces certificats pourront être échangés avec des États souverains ou avec le secteur privé « au titre de contribution à la protection de la nature », a précisé le chef de l'État français.

Cartographier les puits de carbone verts

Ce mécanisme répond au « modèle défaillant » du marché carbone qui a « dérivé ces dernières années sur un marché volontaire » et « déprécié le prix du carbone » avec des « phénomènes de greenwashing », a regretté Emmanuel Macron. « Le grand risque, si on s'arrête là, c'est qu'une défiance qui s'installe à l'égard des crédits carbone », a-t-il prévenu.

Les chercheurs de leur côté ont lancé le projet One Forest Vision qui ambitionne de mieux connaître la valeur des trois grands bassins forestiers du monde en les cartographiant dans les prochaines années : la forêt amazonienne, le bassin du Congo et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est.

Pour leur part, les chefs d'entreprises, réunis dans un One Forest Business Forum, ont lancé une initiative qui vise à créer dix millions d'emplois dans les activités liées à la gestion durable des forêts d'ici 2030.

Le plan de Libreville est volontariste et met au cœur de toutes ces actions les populations locales qui vivent autour des forêts.

